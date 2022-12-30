İkinci el araçlarda dolandırıcılık uyarısı!

Buldukları yeni yöntemlerle her geçen gün çok sayıda kişinin dolandırıcıların tuzağına düştüğünü belirten Batman'daki oto galericiler esnafı, vatandaşları bu konuda çok dikkatli olmaya çağırdı.

Güvenilir yerlerden mutlaka araç alım ve satımının yapılması gerektiğini ifade eden sektör temsilcileri, kilometre düşürme dolandırıcılığına karşı da kurumsal ekspertizlerden araç kontrollerin yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Mehmet Çeven

Dolandırıcıların yaptığı yeni dolandırıcılık yöntemini anlatan oto galerici esnafı Mehmet Çeven, "Araç alımı için anlaşma yapan taraflar notere gidiyor. Araç sahibi, anlaştığı kişiye parayı başka bir hesaba atmasını istiyor. Bunun üzerine söylenen kişinin hesabına para aktarıldıktan sonra araç sahibi satıştan cayıyor ve taraflar arasında sorun çıkıyor. Bunun gibi sorunlar uzun süredir devam ediyor. Ayaküstü yapılan araç satışlarında da çoğu defa sorunlar çıkıyor. Mesela, aracı satan şahıs satıştan sonra ortadan kayboluyor. Şahsı bulamayanlar büyük mağduriyet yaşayabiliyor." dedi.

"Sosyal medya üzerinden araç alımını tavsiye etmiyorum"

Vatandaşlardan mutlaka vergi levhası, bir iş yeri olan ve bilinen kişilerden araç almalarını tavsiye eden Çeven, şöyle devam etti:

"Araçlardaki kilometre dolandıracağında da çoğu vatandaş yine mağdur oluyor. Bu yüzden vatandaşlar ellerinden geldiği sürece sosyal medya aracılığıyla araç almasınlar. Yüz yüze alımda da aracın kişinin adına olup olmadığına da dikkat etmeleri lazım. Vatandaş alacağı aracı mutlaka servisine götürmeden almamalıdır. Bu şekilde aracın kilometresi belli olmaktadır. İkinci el araçlarda yapılan dolandırıcılıklar yüzünden bizlerin de işi aksıyor. Devletin bu soruna bir el atması gerekmektedir."

Sabahattin Argundoğan

Bir diğer oto galerici esnafı Sabahattin Argundoğan ise vatandaşların almak istedikleri araçları ilk olarak kurumsal ekspertizlere götürüp burada ilk olarak aracın kilometresini kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

"Paranın araç sahibi dışındaki bir hesaba atılmasının istenmesi tamamen dolandırıcılık yöntemidir"

Ekspertizlerdeki cihazlarla aracın kilometresinin orijinal olup olmadığının ortaya çıktığını vurgulayan Argundoğan, "Son zamanlarda araçlarda dolandırıcılığa dair duyumlar alıyoruz. Şu anda noterde satış esnasında araç bedelinin farklı bir şahsın banka hesabına atılması suretiyle dolandırıcılıklar yapılıyor. Vatandaşlar bunu kesinlikle yapmasınlar. Çünkü araç sahibinin dışında başka hesaba para attığınızda, araç sahibi paranın kendisine gelmediğini iddia edip bu şekilde aracının satışını iptal edebiliyor ve paranızı alamayabiliyorsunuz. Bunu hukuki olarak da hiçbir şekilde ispatlayamazsınız." dedi.

"Düşük fiyatlar dolandırıcılık yöntemidir"

Araç sahibi dışındaki hiçbir hesaba paranın gönderilmemesi gerektiğine dikkat çeken Argundoğan, "Şu anda dolandırıcıların en çok kullandıkları yöntemdir. Sosyal medya hesaplarında çoğu kişi aracını ilana verebiliyor. Vatandaş bu ilanlara baktığında piyasanın çok altında rakamların olduğunu görebiliyor. Gösterilen düşük fiyatlar vatandaşın da cazibesini çekiyor. Bunlarda vatandaşlardan kaparo dediğimiz belli bir peşinat alıyorlar. Bu şekildeki ilanlarda bir araç için birkaç kişiden kaparo aldıktan sonra ertesi gün o hesabın olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

"Kurumsal ekspertizlere gidilmeli"

Değerinden çok düşük fiyattaki araçlara imtina ile yaklaşılması gerektiğini ifade eden Argundoğan, şunları söyledi:

"Vatandaşlar bir araç baktıkları zaman mümkün mertebe il dışından bakmasınlar, bakacaklarsa da çok iyi referansları olanları, ya da güvenilir kişilere baksınlar. Vatandaş araç alırken seçici olması ve kurumsal ekspertizlere gitmesi lazım. Yapılan rapor ile eskisini karşılaştırsınlar. Özellikle sonuçlanan raporları çok iyi okuyun. Çünkü bazı vatandaşlarımız bundan dolayı da mağdur oluyor. Vatandaş dikkat ederse kusurlu araç almada daha az mağduriyetler olacaktır."(İLKHA)