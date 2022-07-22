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Aktüel İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Denizli’nin Çal ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 20:03:00 -
İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Kaza, Çal ilçesi İsmailler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Niyazi M. (45) idaresindeki 20 AFN 036 plakalı Chevrolet marka otomobil, Denizli istikametinde seyir halinde ilerlerken karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Y. (43) idaresindeki 20 AEA 345 plakalı Fiat marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile 20 AEA 345 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.K., A.K. ve C.B. olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve iftaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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