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Aktüel İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 12:12:00 -
İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

18 Temmuz Stadyumu istikametinden gelerek Rasim Betir Paşa Bulvarına çıkmaya çalışan Aleyna Tunç idaresindeki 81 AAK 512 plakalı otomobil, Çoban yönüne giden Mürvet Alkan'ın kullandığı 81 AK 820 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Aleyna Tunç'un kullandığı otomobilde bulunan Ayşegül Karataş, Güllü Güler ve Alara Karataş yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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