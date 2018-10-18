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İki milyar dolarlık ihraca 3 kat talep geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, küresel finans sistemindeki dalgalanmalara rağmen Türk tahvillerine bu denli yüksek talebin gelmesinin, yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine güveninin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

18 Ekim 2018 Perşembe 08:38
İki milyar dolarlık ihraca 3 kat talep geldi!

Yeni Ekonomi Program (YEP) Türkiye ekonomisine olan güveni artırdı. Program ile ekonomide dengelenme süreci başlarken Hazine Finansman Programı kapsamında uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen 2 milyar dolar tutarındaki tahvil ihalesine tam 3 kat talep geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küresel finans sistemindeki dalgalanmaların bu denli yüksek olduğu bir dönemde ihraç tutarının 3 katından fazla gerçekleşen talebin, piyasaların ve yatırımcıların ülkenin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi. Albayrak “Tahvilin getiri oranı yüzde 7,5, kupon oranı yüzde 7,25 olarak gerçekleşmiştir. İhraca yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep gelmiştir. İhale, Türkiye’nin sağlam iktisadi temellerinin, dış şoklara karşı dayanıklılığının, hayata geçirdiğimiz politika ve tedbirlerin etkilerinin yatırımcılar tarafından son derece olumlu karşılandığını net bir şekilde yansıtmıştır” ifadelerini kullandı. 

TÜRKİYE DIŞ ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLI 

İhraç sonucunun Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) küresel finans çevrelerince ne kadar güçlü karşılık bulduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: İhalenin sonucu, uzun zamandır uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde vurguladığımız Türkiye’nin iktisadi temellerinin sağlamlığının, dış şoklara karşı dayanıklılığının ve hayata geçirdiğimiz tedbirlerin başarısının yatırımcılar tarafından teyit edildiğini net bir şekilde yansıtmıştır. YEP kapsamında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaştıkça, stratejilerimizi ve politikalarımızı hayata geçirdikçe, Türkiye’ye küresel piyasalarda duyulan güven daha da artacak, makroekonomik göstergelerimiz çok daha iyi seviyelere ulaşacaktır. Enflasyon ile mücadele başta olmak üzere, YEP’in temel alanları olan bütçe disiplini, ekonomik dengelenme, ihracata ve teknoloji üretimine dayalı büyüme için politikalarımızı adım adım hayata geçireceğiz.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 08:38
  1. Berat Albayrak
  2. ihracat

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