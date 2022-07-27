İDDEF, Mahmud Efendi Hazretleri Adına 1001 Su Kuyusu Açıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), bir asra yakın ömrünü İslam’a hizmet ile geçiren, Türkiye ve dünyanın dört bir yanında binlerce talebenin yetişmesine vesile olan, son asrın müceddidi, Mahmud Efendi Hazretleri (K.s) adına 1001 su kuyusu açılması için proje başlattı. 23 Haziran 2022 tarihinde Hakk’a yürüyen Mahmud Efendi Hazretleri adına açılacak binlerce su kuyusu Ümmet diyarlarına mutluluk ve ferahlık katacak.

Hayırseverlerin desteğiyle Asya ve Afrika’daki 21 ülkede açılacak olan su kuyuları kuraklığın ve fakirliğin pençesinde yaşam mücadelesi veren Müslümanların hayatını her alanda kolaylaştıracakken, Mahmud Efendi Hazretleri’nin adını ölümsüzleştirecek.

İDDEF tarafından Mahmud Efendi Hazretleri’nin hayatını adadığı ümmet davasına hediye edilecek binlerce su kuyuları bir bir tamamlanmaya başlanırken, damlalar göl olmaya devam ediyor.

Bu büyük su kuyusu projesi desteklerinizle büyüyecek ve köylerdeki binlerce kişi su bulmak için kilometrelerce yol kat etmeyecek. Medreselerdeki talebeler içme suyu ve temizlik ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak, ilme daha fazla vakit harcadıkları gibi zor şartlar altında gerçekleştirdikleri ibadetleri kolaylaşacak.







