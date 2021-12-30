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Ekonomi İçişleri Bakanlığı personel alacak
Ekonomi

İçişleri Bakanlığı personel alacak

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (35) adet İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca giriş sınavı ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 14:36:00 -
İçişleri Bakanlığı personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre giriş  sınavı  yazılı  ve  sözlü  olmak  üzere  iki  aşamalı  yapılacaktır.  Yazılı  sınav  Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3-  2020  veya  2021  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavlarından  (KPSS)  KPSSP6,  KPSSP7, KPSSP16,  KPSSP21,  KPSSP26,  KPSSP31,  KPSSP36,  KPSSP41  puan  türlerinden  herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak  sıralanması  neticesinde;  alınacak  İl  Göç  Uzman  Yardımcısı  sayısının  20  katı  aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4- 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

Giriş Sınavı başvuruları 31 Aralık 2021 - 09 Ocak 2022 tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi  Başkanlığı-Kariyer  Kapısı  Kamu  İşe  Alım  veya  Kariyer  Kapısı  (https://isealimkariyer kapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular  ile  süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  dikkate  alınmayacaktır.  Şahsen  ve  posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres         :   Göç   İdaresi   Başkanlığı   Çamlıca   Mahallesi   122.   Sokak   No:   4   06370 Yenimahalle/ANKARA

Tel                 : 0312 422 08 27-29

Faks                 0312 422 09 00

Adres             :  Ankara  Sosyal  Bilimler  Üniversitesi  Rektörlük  Binası  Sürekli  Eğitim Uygulama   ve   Araştırma   Merkezi   Müdürlüğü   Hükümet   Meydanı   No:2 06050 Ulus Altındağ/ANKARA

Tel                   0312 596 45 15

E-posta          : [email protected]

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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