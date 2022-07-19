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Aktüel İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 58'e ulaştı
Aktüel

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 58'e ulaştı

İçişleri Bakanlığı, 3 PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 18:34:00 -
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 58'e ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015'te örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 58'e yükseldi.

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