İç borçlanma stratejisi (2)

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekimde 20 milyar lira, kasımda 15 milyar lira, aralıkta da 12 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.



Bakanlığın ekim-aralık dönemi iç borçlanma stratejisinde, ekimde 43,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20 milyar liralık, kasımda 29 milyar liralık iç borç servisine karşılık 15 milyar liralık, aralıkta 12 milyar liralık iç borç servisine karşılık 12 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.



Ekim ayındaki iç borçlanmanın 18,9 milyar lirasının piyasadan, 1,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasım iç borçlanmasının 11,9 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kira sertifikasından, 1,6 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralık iç borçlanmasının ise 11,2 milyar lirasının piyasadan, 0,8 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.



Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.



Bu dönemde 13 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.



Ekimde 47,7 milyar liralık, kasımda 33 milyar liralık, aralıkta ise 18,1 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 14,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.



Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların ekimde 27,7 milyar lira, kasımda 18 milyar lira ve aralıkta ise 6,1 milyar lira olması öngörülüyor.



(Bitti)