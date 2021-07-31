Hüseyin Avni Coş 15 Temmuz'da meydanlardaydı

2015-2017 yılları arasında Sakarya Valisi olarak görev yapan Hüseyin Avni Coş, İstanbul İstinye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

15 Temmuz pozu ile çok konuşulmuştu

Aksaray, Kırklareli, Aydın ve Adana Valiliği makamlarında da oturan Coş, özellikle 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ve silahla verdiği pozla tanındı. Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Sakarya Valiliği'nde alıkonulmak istenen Hüseyin Avni Çoş, darbecilerin vatandaşlar tarafından binadan çıkartılması sonrasında elinde tüfek ile valilik önünde açıklama yapmıştı.

"MİLLETE NASIL ATEŞ ETTİNİZ?"

Coş, o gece gözaltına alınan askerlere "Millete nasıl ateş ettiniz? Siz Türk askeri değil misiniz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" diyerek tepki göstermişti.