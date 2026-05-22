HÜDA PAR'lı vekilden SUMUD çağrısı

Türkiye'ye getirilen Sumud aktivistlerini İstanbul Havalimanı'nda karşılayan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, " Eğer biz bugün işgalci israilin yaptığı bu hukuksuzluğun hesabını sormazsak yarın daha kötüsü ile karşı karşıya kalabiliriz. Yani her saniye aleyhimize işliyor. Bu siyonistlere karşı net ve somut adım atılmalı, ihlallerin hesabı sorulmalıdır." dedi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, işgal rejimi tarafından alıkonularak işkenceye maruz bırakılan ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordinesinde 3 farklı uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen 39 ülkeden 422 Sumud Filosu aktivistinin karşılama törenine katıldı.

Gerçekleştirilen karşılama programı ve basın açıklamasının ardından İLKHA muhabirine konuşan Dinç, "Sumud aktivistlerinin dönüşünü beraber karşıladık. Bu kahraman kardeşlerimizin yanında, işgalci israilin karşısında olduğumuzu gösterdik. 40'tan fazla ülkeden vatandaşlar bu gemilerdeydi. Bu gemilerin yükü merhametti, vicdandı, insanlıktı. Bu gemilerde; çocuk maması, su, ilaç vardı. Bu gemilerde şiddet içerikli bir şey yoktu ama işgalci israil, uluslararası sularda hukuksuzca müdahale ederek katılımcıları darp etti, kötü muameleye maruz bıraktı. Plastik mermilerle vurulmuşlar. Çoğu kardeşimize sarıldığımızda kaburgasının kırıldığını söyleyen nice aktivist oldu. İşgalci israil burada tekrardan gösterdi ki aslında bir yönüyle 44 ülkenin onuruyla, haysiyetiyle dalga geçti ve meydan okudu." diye konuştu.

Dinç, "Eğer biz bugün işgalci israilin yaptığı bu hukuksuzluğun hesabını sormazsak yarın daha kötüsü ile karşı karşıya kalabiliriz. Yani her saniye aleyhimize işliyor. Bu siyonistlere karşı net ve somut adım atılmalı, ihlallerin hesabı sorulmalıdır. İnşallah bu iş burada bitmez. Bugün vicdanlı insanlar uyanmıştır. Artık sadece Filistin halkı değil dünya halkları da işgalci israilin zulmüne şahit olmuştur. Bu iş burada bitmez. Bundan sonra inşallah daha büyük filolar ile bu abluka kırılacak." şeklinde konuştu.