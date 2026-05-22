HÜDA PAR'lı vekilden SUMUD çağrısı

HÜDA PAR'lı vekilden SUMUD çağrısı

Türkiye'ye getirilen Sumud aktivistlerini İstanbul Havalimanı'nda karşılayan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, " Eğer biz bugün işgalci israilin yaptığı bu hukuksuzluğun hesabını sormazsak yarın daha kötüsü ile karşı karşıya kalabiliriz. Yani her saniye aleyhimize işliyor. Bu siyonistlere karşı net ve somut adım atılmalı, ihlallerin hesabı sorulmalıdır." dedi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, işgal rejimi tarafından alıkonularak işkenceye maruz bırakılan ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordinesinde 3 farklı uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen 39 ülkeden 422 Sumud Filosu aktivistinin karşılama törenine katıldı.

Gerçekleştirilen karşılama programı ve basın açıklamasının ardından İLKHA muhabirine konuşan Dinç, "Sumud aktivistlerinin dönüşünü beraber karşıladık. Bu kahraman kardeşlerimizin yanında, işgalci israilin karşısında olduğumuzu gösterdik. 40'tan fazla ülkeden vatandaşlar bu gemilerdeydi. Bu gemilerin yükü merhametti, vicdandı, insanlıktı. Bu gemilerde; çocuk maması, su, ilaç vardı. Bu gemilerde şiddet içerikli bir şey yoktu ama işgalci israil, uluslararası sularda hukuksuzca müdahale ederek katılımcıları darp etti, kötü muameleye maruz bıraktı. Plastik mermilerle vurulmuşlar. Çoğu kardeşimize sarıldığımızda kaburgasının kırıldığını söyleyen nice aktivist oldu. İşgalci israil burada tekrardan gösterdi ki aslında bir yönüyle 44 ülkenin onuruyla, haysiyetiyle dalga geçti ve meydan okudu." diye konuştu.

Dinç, "Eğer biz bugün işgalci israilin yaptığı bu hukuksuzluğun hesabını sormazsak yarın daha kötüsü ile karşı karşıya kalabiliriz. Yani her saniye aleyhimize işliyor. Bu siyonistlere karşı net ve somut adım atılmalı, ihlallerin hesabı sorulmalıdır. İnşallah bu iş burada bitmez. Bugün vicdanlı insanlar uyanmıştır. Artık sadece Filistin halkı değil dünya halkları da işgalci israilin zulmüne şahit olmuştur. Bu iş burada bitmez. Bundan sonra inşallah daha büyük filolar ile bu abluka kırılacak." şeklinde konuştu.

misafir

israilULUSLARARAI SULARDA SİLAHLI OLARAK BULUNABİLDİĞİNE GÖRE,BAŞKALARI DA SİLAHLI BULUNABİLİR.BU YÜZDEN,SUMUD DİYE ADLANDIRILAN KAFİLENİN TAŞIYICISINDA YURTLARININ KENDİLERİNE VERDİĞİ YASAL TAŞIMA RUHSATLI HERTÜTÜR POMPALI,OTOMATİK VE BENZERİ SİLAHLARIYLA BULUNMALIDIR KAFİLEDEKİ BİREYLER. HAKLILIĞA ALDIRMAYAN EŞKİYA israilinSALDIRISINA HAZIR OLUP, israilinSALDIRISINDA HAKLI OLARAK MEŞRU MÜDAFAA İLE BU SİLAHSIZLARA SALDIRMA KAHRAMANI KORKAKLARI EYLEM YAPAMAZ HALE GETİRMELERİ MÜMKÜNDÜR HAKLI MEŞRU MÜDAFAA İLE.ZİRA;ULUSLARARASI SULARDA HİÇBİR ŞEYİN KENDİNDEN BAŞKASINA ETKİ ETME HAKKI YOK;ETTİĞİ AN, KARŞININ MEŞRU MÜDAFAA HAKKI OLUŞUR.
+90 (553) 313 94 23