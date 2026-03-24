HÜDA PAR’dan 'Ramazan Hoca' tepkisi: Kemalizm sopa olarak kullanılıyor

Suudi Arabistan ve BAE savaşa katılıyor! İran'da casus avı! 500 kişi gözaltına alındı! İran'ın enerji tesisleri vuruldu! 5816 Zulmü Bitmiyor: Ramazan Hoca Serbest Bırakılsın Çağrısı! 24 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 24 Mart 809: Hârun Reşîd'in vefatı (Halife) İran vurdu! İsrail'de siren sesleri Enerji altyapıları hedef alındı! Savaş başka bir boyuta taşınıyor İran terör saldırılarına direniyor! CENTCOM vurdukları hedef sayısını açıkladı Irak'ta hava saldırı! 2 Haşdi Şabi komutanı öldürüldü
HÜDA PAR yetkilileri, 5816 sayılı kanuna muhalefet ettiği iddiasıyla haksız bir şekilde tutuklanan Ramazan Hoca ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açık bir adaletsizlik yaşandığına dikkat çekilen açıklamalarda, yetkililer göreve davet edildi.

5816 sayılı kanuna muhalefet gerekçe gösterilerek haksızca tutuklanan eğitimci Ramazan Hoca'nın mağduriyeti devam ederken, HÜDA PAR’dan yaşanan hukuksuzluğa yönelik peş peşe tepkiler geldi. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin ile milletvekilleri Faruk Dinç ve Şahzade Demir, iddiaların asılsız yönlendirmelerle oluşturulduğunu belirterek yaşanan durumu "Türkiye'ye yakışmayan bir tablo" olarak nitelendirdi.

"Suçlamalar baskı ve yönlendirmeyle oluşturuldu"

 

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanı Mahmut Şahin, davanın seyrinde ortaya çıkan yeni belgelere dikkat çekti. Daha önce de söz konusu hukuksuzluğa vurgu yaptıklarını hatırlatan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Aradan geçen sürede ortaya çıkan gerçekler, yapılan suçlamaların yönlendirmeler ve baskılarla oluşturulduğunu açıkça göstermiştir. Bu durum, şikayetinden vazgeçen bazı öğrencilerin yazılı beyanlarına da yansımıştır."

 

“Ramazan Hoca bir an önce özgürlüğüne kavuşmalı”

Öğrencilerin şikayetlerini geri çekmesine rağmen yetkililerden henüz somut bir adım atılmadığını ve Ramazan Hoca'nın tutukluluğunun devam ettiğini belirten Şahin, "Daha da düşündürücü olan ise duyarlılık göstermesi ve inisiyatif alması gerekenlerin sessizliğidir. Açık bir adaletsizlik karşısında sergilenen bu suskunluk kabul edilemez. Ramazan Hoca bir an önce özgürlüğüne kavuşmalı ve bu hukuksuzluk derhal sona erdirilmelidir." dedi.

 

5816 sayılı kanunun oluşturduğu mağduriyetler Meclis gündemine taşındı

Konuyu yakından takip ettiklerini vurgulayan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Ramazan Öğretmenimiz başta olmak üzere, vatandaşlarımızın benzer mağduriyetler yaşamaması adına daha önce sunduğum soru önergesi ve ilgili bakanlıktan gelen cevabı kamuoyunun bilgisine sunarım" diyerek, 5816 sayılı kanun kapsamındaki yargılamalarla ilgili olarak diğer ülkelerin hukuki tutumlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etti.

 

"1980'lerin mantığı ile kelepçelenmesi Türkiye’ye yakışmadı"

Yaşanan tutuklama olayını vesayet dönemlerinin uygulamalarına benzeten HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir de duruma tepki gösterdi. Bir eğitimcinin maruz kaldığı muameleyi eleştiren Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Ömrünü yeni nesli yetiştirmeye adayan bir eğitimcinin 1980’lerin mantığı ile kelepçelenip tutuklanması Türkiye’ye yakışmadı. Kemalizm’in sopa olarak kullanılmaya devam ettiği görülmektedir."

Türkoğlu

TÜRKİYENİN TEK GERÇEK PARTİSİ ODA HÜDA PAR HER ZAMAN İSLAM DİNİNİ ÖN PLANDA TUTMUŞTUR ,,HELAL OLSUN SİZLERE ,,, Vesselam ,,,

Vay vay

Ne iftirası..
