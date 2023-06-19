Hong Kong ABD'den faydalanıyor! Bir yılda yüzlerce Web3 şirketi adeta akın, sayısız talep var

ABD'nin kripto karşıtı yaptırımları ve düzenleyici belirsiziliğinde Hong Kong, kripto şirketleri için adeta bir cennet olarak öne çıkmaya devam ediyor. Son bir yıl içerisinde Hong Kong'a 150 Web3 şirketinin akın ettiği bildirildi.

Hong Kong, ABD'nin kripto karşıtı yaptırımlarından faydalanarak, kripto dünyası olma yolunda büyük adımlar atmaya devam ediyor. ABD'nin zorlu şartlarında ayakta kalamayan kripto şirketlerinin bir çoğu son iki yıl içerisinde Hong Kong'u tercih etti.

Hong Kong'da bulunan iş merkezi Cyberport'un mali Sekreteri Paul Chan Mo-po, geçtiğimiz yıl 150'den fazla Web3 şirketlerine ev sahipliği yaptıklarını açıkladı.

Bilindiği üzere Hong Kong Hükümeti, Cyberport'un destekleyici teknoloji olarak blokzincir ile Web3'ün gelişimini hızlandırmasına yardımcı olmak için 50 milyon yuan (7 milyon dolar) yatırım yapmıştı. Chan Mo-po, ülkeye olan bu akının, Hong Kong'un yapmış olduğu yatırımdan kaynaklandığının altını çizdi.

Kripto şirketleri, Hong Kong'a akın etmeye devam ediyor!

Cyberport'un mali Sekreteri Paul Chan Mo-po, Hong Kong Hükümetinin kripto sektörüne yapmış olduğu yatırımlara dikkat çekti. Mali sekreter, Cyberport'un girişimi olan Dijital Dönüşüm Destek Pilot Programı'nda Hong Kong'un büyük rolü olduğunu ifade etti. Chan Mo-po, hükümetin bu girişim için yaklaşık 500 milyon Hong Kong doları (64 milyon dolar) finansman sağladığını söyledi.

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Açıklamaya göre Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Cyberport'un toplam 1.900 işletmeye ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Öte yandan Hong Kong, kripto endüstrisine sunmuş olduğu rahat ortamı daha da genişletmek üzere adımlar atmaya devam ediyor. Hong Kong kısa bir süre önce, bireysel yatırımcıların doğrudan kripto paralara yatırım yapmasına izin veren mevzuatı tanıttı.

13 Ocak tarihinde teknoloji devi Samsung, Hong Kong Borsası'nda Bitcoin Futures Active borsa yatırım fonu (ETF) başlattığını duyurdu.

Bununla birlikte geçtiğimiz şubat ayında kimi kaynaklar, Hong Kong'un kripto yanlısı çalışmalarına üstü kapalı bir şekilde onay verdiğini bile iddia etti. Yerel şirketler de Çin'in, ülkenin finansal istikrarını tehdit etmediği sürece Hong Kong'u kripto için bir deney tahtası olarak kullanmaya açık olabileceğini belirtti.

Son olarak geçtiğimiz mart ayına kadar da 80'den fazla kripto şirketinin, Hong Kong'da ofis açmakla ilgilendiğini ifade edildi.