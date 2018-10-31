Hipnoz nedir?



Hipnoz sırasında şuur uyumuş olsa da yok olmuş değildir. Kişi dikkatini özetlemek imkanını saklamaktadır. Hipnozu tedavi maksadıyla ilk kullanan bilim adamı Franz Mesmer'dir. (1734-1815). Bu yönteme bilimsel nitelik kazandıran ise Fransız nöroloji uzmanı Dr. Jean-Martin Charcot olmuştur.(1825-1893).

HİPNOZ SIRASINDA KİŞİ NELER YAPAR?

Gerçekte telkinle uyutulan kişi yürüme, ayağa kalkma gibi hareketleri ve normal bir kişi için son derece zor ve yorucu olan davranışları yerine getirebilir.

Hipnoz sırasında hasta belirli ölçüler içinde kendisine hipnozite eden kişiye boyun eğer. Sorulara cevap verir ve bir takım buyrukları yerine getirir. Ancak kişinin sahip olduğu ahlakî değerleriyle uyuşmayan emirleri yerine getirdiği durumlara rastlanmamaktadır.

Histeri ve siğilde

Histeri belirtileri ve siğil vak'alarında, parmak derilerini koparma, tırnak yeme gibi en basit alışkanlıkları gidermek için bu yöntem kullanılıyor.

Akıl hastalıklarında da olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Akıl hastalarının birçoğunun hipnoza karşı oluşu çoğu kez sayıklama tepkilerinin doğmasına sebep olur.

Psikolojide ise göz kamaştırıcı yapay başarılar elde edilmiştir.



Bu yöntemle kişi saplantılarından, korkularından, kekemelikten kurtarılır.

Fakat hastalığın kökeninde varlığı bulma eğilimi olduğundan elde edilen sonuçlar sürekli olmayabilir. Hastalık belirtileri ortaya çıkaran da bu eğilimler olduğu için bir belirti kaybolduğunda yerine yenisinin çıkması ihtimali çok yüksektir.