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Her mantar yenmez!

Doğamızda mantarın yüz bin kadar çeşidi vardır.

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:32
Her mantar yenmez!

Mantarın boy, biçim ve bölge bakımından yüz bin kadar çeşidi vardır. Aralarında tıbbi etkileri olanlar, gıda olarak kullanılanlar, zehirlenmelere sebep olanlar, hayvanlarda ve bitkilerde hastalık yapanlar, antibiyotik madde oluşturanlar ve kimya sanayiinde kullanılanlar bulunur. Yenen mantarların 500 kadar cinsi ve 13500 kadar türü vardır. Makbul olan türü şemsiye mantarıdır. Büyük ve göz alıcı bir şekildedir. Şapkası başlangıçta yuvarlak veya yumurta biçimindedir. Sonradan çan, şemsiye veya tabak şekline döner. Rengi beyazımtırak gri ile esmerimtırak gri arasında değişir. Çapı 25-30 cm kadardır. Eti yumuşak ve süt gibi beyazdır. Lezzeti hoştur. Yer mantarı da yenir. Huni biçimindedir. Şapkasının eti sarımtırak beyaz ve sarı kenarlıdır. Kokusu kayısıyı hatırlatır, lezzeti ise karabiberi... Fakat hazmı güçtür.

Mantar etin yerini tutar. Hattâ protein değeri etten fazladır. Yorgunluğu giderir. Düşünme ve öğrenme yeteneğini geliştirir. Kansızlığı giderir. Bedenin gelişmesinde yardımcı olur. Romatizma ve üremi olanlar yememelidir.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 13:32
  1. mantar
  2. yenilebilir mantarlar

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