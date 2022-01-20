  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hemşireye silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
Aktüel

Hemşireye silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

İstanbul-Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 16:45:00 - 2022-01-20 17:11:00
Hemşireye silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

İstanbul-Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Fakat Erez hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Olaydan sonra kaçan zanlı Bağcılar'da yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay