'Hazırcılar' güzelim tarhanaya savaş açtı

Domates, yoğurt, biber sebebiyle en iyi kış besleyicisi olduğu bilinen tarhana çorbasına hazır çorbacılar savaş açmış gibi görünüyor. Bunun için birtakım meslekî etiketi olanları konuşturarak toplumu ev yapımı o güzelim çorbadan soğutmaya çalışıyorlar. Güya çocuklara ve hastalara iyi gelmezmiş!

Bu sunturlu yalanlara da "hazır çorbacı" takımının ilan kölesi birtakım medya selamsız bandosu gibi eşlik etmede..

Gerekçeleri ise tarhanada "beyaz un" olması imiş!..

İddia sahipleri aynı iddia ile "beyaz ekmek üreticisi" üzerine gitmek yerine gözlerine evde yapılmış tarhanayı kestirmiş gibiler. Diyorlar ki:

"Buğday tanesi kabuk, liflerinden, tüm faydalı kısmından ve hatta ruşeyminden ayrıştırılıyor, dövülüp öğütülüyor. İçine beyazlatıcı kanserojen bileşikler ekleniyor. Böylece beyaz un elde ediliyor. Toplumda insulin direnci ve hipoglisemi sorunu çok yaygın. Bu hastalıkların tedavisine eklenen ilaçlar (oral antidiyabetikler ve/veya akarbozlar) beyaz un ile buluşunca; tedavi edici etkisi ortadan kalkıyor, ilaçların yan etkileri hortluyor. Beyaz undan elde edilen bir çorba sinsice tatlı tat bile vermeden, kan glukoz seviyenizi olumsuz etkiliyor.”



Oysa Anadolu'da halkımızın evlerinde yaptıkları tarhana bahsini ettikleri sanayi unu ile yapılmıyor. Halkımız kepeğinden ayrılmamış unuyla yapmakta tarhanasını..

Bu arada adeta günah çıkarır gibi “Elbette ziyan etmeden kurtarabiliriz. Beyaz unun kanda glukoza dönüşerek istenmeyen sonuçlara neden olmasını önlemek, geciktirmek, besin kalitesini artırmak üzere, kullanabileceğimiz ilave malzemeler ve pişirme tekniği geliştirebiliriz” diye bir eklenti yapmışlar haberlerine.

Şurdan burdan rastlegele alınan tarhananız varsa evinizde, ununa güvenmiyorsanız şöyle yapabilirsiniz:

Çok derin tencereye şu malzemeleri rastgele üst üste ekleyin ve el blendırından geçirip karıştırarak kaynatın.

1 çorba kaşığı kepek / tam buğday / tam çavdar unundan biri,

4 çorba kaşığı el yapımı toz tarhana,

5 su bardağı içme suyu,

1 çorba kaşığı yoğurt,

1 çay bardağı süt,

1 çorba kaşığı tepeleme kuru nane,

2 çorba kaşığı tereyağı,

1 çorba kaşığı zeytinyağı,

1 çorba kaşığı tuzsuz kırmızı biber salçası,

1 çorba kaşığı tuzsuz domates salçası,

1 tatlı kaşığı kekik,

1 çay kaşığı ucuyla kimyon.

Piştikten sonra kaseye koyup üzerine 1 tatlı kaşığı ruşeym ekleyin. Ruşeymi pişirerek besin değerini düşürmeyin.