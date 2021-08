Hayvanlar için acil eylem planı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) ülkemizde meydana gelen orman yangınlarında mağdur olan hayvanlara ilişkin basın açıklaması düzenledi. TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu tarafından yapılan açıklamada, “Bu ve ilerde yaşanabilecek afetler için acil eylem planları olmalı ve hızla devreye sokulmalıdır. Bu acil eylem planları sorumlu ve işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşları açıkça belirlemeli ve yine araç, özellikle yangında hayvanların bakım ve tedavilerine yönelik içinde gerekli ilaç ve ekipmanların bulunduğu yangın tedavi setlerini hazır bulunduracak kuruluşlar belirlenmelidir” ifadeleri kullanıldı.

56 bölge de ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyleyen TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Maalesef ülkemizde eş zamanlı ortaya çıkan afet boyutundaki bu yangınlar sadece yaban hayvanlarımızı değil, yerleşim yerlerimizi de etkilemiş ve burada yaşayan hayvanlarımıza ciddi zararlar vermiştir. Her afette olduğu gibi bu afette de Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin koordinasyonunda, 56 Bölge ve İl Veteriner Hekimleri Odası Başkanlıklarımız ile yangından etkilenen hayvanlarımıza yönelik ciddi ve yapıcı çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda, gerek yaban ve gerekse evcil hayvanlarımızın başta tedavileri olmak üzere ilaç, mama, yem vb. ihtiyaçları kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde hızla karşılanmış, karşılanmaya devam etmektedir. Özellikle yangının yoğun olarak görüldüğü Antalya ve Muğla illerinde serbest çalışan veteriner hekimlerimiz bu bölgedeki Oda Başkanlıklarımızın girişimleriyle adeta zamanla yarışırcasına hasta ve yaralı tüm hayvanlarımızı ücretsiz olarak tedavi etmiş ve ilaç desteğinde bulunmuş ve bulunmaktadırlar. Bu çalışmalarda halen çok sayıda veteriner hekim görev almaktadır. Canla başla çalışırken bu müdahaleler esnasında ciddi solunum problemi yaşayıp hastaneye kaldırılan ve iyileşir iyileşmez tekrar görevi başına koşarak bir can daha nasıl kurtarabilirimin hesabını yapan ve mağdur hayvanlarımıza gerekli desteği vermeye çalışan fedakar veteriner hekimlerimize bir kez daha müteşekkiriz. Çünkü nerede bir can kurtarma operasyonu varsa veteriner hekimler her zaman gönüllü olarak hizmet vermektedir. Veteriner Hekimlerimiz bir taraftan gece gündüz demeden çalışırlarken, diğer yandan yangınla ilgili Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak Oda Başkanlarımızla yapılan toplantı neticesinde bir kısım düzeltici faaliyetlerin de hızla yapılmasının daha faydalı olacağı kanaatına varılmıştır.

TVHB tarafından yapılması istenilen faaliyetler ise şu şekilde sıralandı;

-Öncelikle yaşanan koordinasyon problemi ortadan kaldırılmalıdır. Bölgeye kendi imkanları ile yardımcı olmak için gelen çok sayıda gönüllü veteriner hekim vardır ve yine çok sayıda ilaç mama yem desteği sürmektedir. Bunların tek elden ve amaca yönelik yürütülmesi sağlıklı olacaktır. Bunun için afet yönetimi için koordinasyondan sorumlu bir birim oluşturulmalı ve Veteriner Hekimleri Odası Başkanlıkları ile işbirliği içerisinde bu yardımlar doğru yönlendirilmelidir.



-Bu ve ilerde yaşanabilecek afetler için acil eylem planları olmalı ve hızla devreye sokulmalıdır. Bu acil eylem planları sorumlu ve işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşları açıkça belirlemeli ve yine araç, özellikle yangında hayvanların bakım ve tedavilerine yönelik içinde gerekli ilaç ve ekipmanların bulunduğu yangın tedavi setlerini hazır bulunduracak kuruluşlar belirlenmelidir.



-Yardım adı altında hesap numarası bile paylaşma cüreti gösteren fırsatçıların, kişi ve kuruluşların önüne geçilerek engellenmesi sağlanmalıdır.



- Henüz yanan bölgelerin içlerine girilemediği için yaban hayatının ne kadar etkilendiğini tam olarak bilinmemektedir. Yaban hayvanları doğası gereği tehlike karşısında kendilerini güvene alacakları ulaşılamaz yerlere sığınırlar. Mevcut durumda ancak kaçamayacak kadar kötü yaralanmış veya dumandan etkilenmiş hayvanlara müdahale şansı olacağından bu müdahale veteriner hekimlerimizce yapılmaktadır. Ancak yangının tam kontrolünden sonra iç bölgelerde, yangının doğrudan veya ikincil etkileri sonucu tedaviye ihtiyaç duyacak yaban hayvanlarının arazide tespiti, ilk müdahalesi ve nakillerini gerçekleştirmek önemli ve en zor süreç olacaktır. Soruna ilişkin konusunda uzman meslektaşlarımız ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde hazırlıklar yapılmalıdır.