Hava durumu bugün nasıl? 22 Temmuz 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, bugün hava nasıl olacak?

Avrupa kıtası yüksek derece sıcaklıklarla mücadeleyi sürdürüyor. Avrupa sıcak hava dalgasıyla resmen kavruluyor. Portekiz ve İspanya'da ise 1700'den fazla kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde sıcaklık ve nem etkisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı geldi.

Bugün hava nasıl olacak?

Son hava durumu değerlendirmelerine göre Cuma günü Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak. Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde ise sağanak yağış görülecek. Peki, hava durumu nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 22 Temmuz hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji hava durumu tahmini

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 16°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 28°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C, 28°C

Az bulutlu

KONYA 17°C, 28°C

Az bulutlu

YOZGAT 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 20°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kars çevreleri, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık