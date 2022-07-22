Hava durumu bugün nasıl? 22 Temmuz 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, bugün hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Sıcak hava dalgası Avrupa’yı kavuruyor. Avrupa’nın sadece iki ülkesinde kavurucu sıcaklar sebebiyle 10 günde bin 700 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 22 Temmuz 2022 Cuma hava durumu merak konusu. Peki Bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz hava durumu:
Avrupa kıtası yüksek derece sıcaklıklarla mücadeleyi sürdürüyor. Avrupa sıcak hava dalgasıyla resmen kavruluyor. Portekiz ve İspanya'da ise 1700'den fazla kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde sıcaklık ve nem etkisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı geldi.
Bugün hava nasıl olacak?
Son hava durumu değerlendirmelerine göre Cuma günü Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak. Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde ise sağanak yağış görülecek. Peki, hava durumu nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 22 Temmuz hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji hava durumu tahmini
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 16°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 28°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 13°C, 28°C
Az bulutlu
KONYA 17°C, 28°C
Az bulutlu
YOZGAT 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 22°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kars çevreleri, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 13°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık