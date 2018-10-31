Hanımların kahve merakı kemiklerini eritiyor!



Sabah beyleri işe gider gitmez birçok hanımın ilk yaptığı iş komşuyla şöyle bir kahve içmek!. Bazısı uyanır uyanmaz kahve arıyor. Üniversiteli kızlar o yaşlardan kahve tiryakisi oluyor. Üç beş arkadaş biraraya gelince kahve fincanları ellerinden eksik olmuyor. Yak sigarayı, hüpürdet kahveyi!. Bunun adı sosyalleşme ama can yakıcı günlerin de başlangıcı..

Kahve merakı son derece sinsi bir hastalık olan kemik erimesinin hızlandırıyor. Çünki kemiklerdeki kalsiyum miktarının azalmasına yol açıyor..

Sinsi bir hastalık diyoruz, yani hemen anlaşılmıyor. Sırt ağrısı, boy kısalması, kamburluk ve kırıklarla ortaya çıkıyor. Bu kırıklar en sık omurga kemiklerinde meydana geliyor ve boy kısalmalarına yol açıyor.

Kemik yoğunluğu 35 yaşa kadar sürekli artıyor, bu yaşta vücut ‘‘doruk kemik kütlesi’’ne ulaşmış oluyor. Bu yaştan sonra kemik kütlesi her 10 yılda bir, yüzde 3-5 kayba uğruyor. Osteoporoz da böylece ortaya çıkıyor.

Düşük kalsiyumla beslenme, hele bir de sigara varsa, göz göre göre o hanım sağlığını tehlikeye atıyor.

Başka sebepler de var tabii: kortizon, epilepsi, tiroid ve bazı kanser ilaçlarının kullanılması, uzun süre hareketsiz kalmak, şeker hastalığı, tiroid veya paratiroid bezinin fazla çalışması, bazı romatizmal hastalıklar kemik erimesine yol açıyor.



Öksürmek bile tehlike!

Doruk kemik kütlesi noktası, genetik ve çevresel faktörlere göre kişiden kişiye değişiyor. İnce, narin vücut yapısına sahip olanlar, beyaz tenliler, ailesinde kırık öyküsü bulunanlar, erken menopoz veya cerrahi uygulamalara bağlı menopoza girenler risk altında.

Osteoporozun en önemli özelliği kemik kırılması. Kemikler hiç bir zorlama olmaksızın, öksürük gibi küçük, ani bir hareket sonrasında bile kırılabiliyor. Özellikle kalça kırıkları yaş arttıkça sıklaşıyor.

Osteoporoz kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülüyor. Türkiye'de 50 yaşın üzerindeki her üç kadından birinde ortaya çıkıyor. Ama bu erkekler osteoporoz olmaz, anlamına gelmiyor. Türkiye'de her sekiz erkekten birinde osteoporoza rastlanıyor. Üstelik oran erkeklerin aleyhine giderek artıyor.

Erkeklerde kemik kütle kaybı belli bir oranda hayat boyunca sürerken, kadınlarda menopozdan sonra büyük hızlanma görülüyor. Buna östrojen hormonundaki düşüş yol açıyor.

Kemikler kırılıncaya, boy kısalmaya başlayıncaya kadar belirti göstermeyen osteoporoz, kadın ölümlerinin ikinci en büyük sorumlusu. Dünyada 200 milyon kadın kemik erimesi'nden yakınıyor. Uluslararası Osteoporoz Derneği'ne (IOF) göre AB ülkelerinde her 30 saniyede bir, kemik erimesi' ne bağlı kırılmalar meydana geliyor.

50 yaşın üzerindeki her 8 Avrupalıdan 1'inin omurları kırılıyor. Kalça kırıklarından doğan ölümlerin çoğu ilk altı ay içinde oluyor. Osteoporoz yüzünden hastaların yatakta hareketsiz geçirdikleri gün sayısı, birçok hastalıktan (enfarktüs, inme veya meme kanseri) çok daha fazla.

İhmal etmeyin "kemik ölçümü" yaptırın

65 yaşındayım ve kalçamla, belimde devamlı ağrılar oluyor. Çok sayıda ağrı kesici kullanmama ve fizik tedavi görmeme rağmen bir fayda görmedim. Gittiğim bir doktor kemik erimesi olabileceğini söyledi. Ne tavsiye edersiniz?

Kemik kaybınızın düzeyini tespit etmek ve buna uygun tedavinin planlanması için kemik dansitometrisi dediğimiz kemik yoğunluğu ölçümü ilk yaptırmanız gereken tetkiktir. Kemik yoğunluğu ölçümü ağrısız ve basit bir yöntemdir. Tanının konması ile uygulanacak menopoz ve kemik kaybı tedavisi ile ağrılarınız azalacak ve kemik erimeniz duracaktır. Bu ölçümü yaptırmak ve tedavinize başlamak için yapmanız gereken bir menopoz kliniğine başvurmak ve sabırla tedavi ve egzersizlerinizi uygulamaktır.

Soğan, peynir, süt ve yoğurt...

Soğan yemek, kadınlarda kemik erimesi'ni önlüyor. “Nature” adlı tıp dergisinde yer alan habere göre; günde bir soğan yemek, kadınlarda kemik erimesi'ni önlüyor.

Yemeklerin ve salataların vazgeçilmez çeşnisi olan soğanın aynı zamanda harika bir şifa bitkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak “Nature” isimli dergide yer alan haber, özellikle menopoz dönemini yaşayan hanımlar için tam bir “müjde” niteliği taşıyor. Bu güzel haberin başlığı şu: “Günde bir soğan yemek, kadınlarda kemik erimesi'ni önlüyor.”

Öte yandan orta yaşlı bir kimsenin günlük kalsiyum ihtiyacı 0.75 gramdır. Bu, menopoz dönemindeki kadınlarda iki misline çıkabilir.

Günde 2 su bardağı süt içerek bu ihtiyaç karşılanabilir. Peynir ve yoğurtun alasının yapıldığı bir ülkemiz var. Kıymetini bilmeliyiz.

İşte size kalsiyum açısından zengin gıda maddelerinin listesi: Hurma, incir, kestane, mandalina, portakal, kuru üzüm, zeytin, fındık, fıstık, badem, ceviz, bezelye, taze fasulye, ıspanak, kırmızı pancar, pazı, pırasa, semizotu, maydanoz, mercimek, soya, beyaz peynir, süt, yumurta ve inek sütü...

Ve her fırsatta kelle paça çorbası içmeyi ihmal etmeyin.