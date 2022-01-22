Hamsinin kilosu ne kadar? Güncel balık fiyatları
Ocak ayı balık fiyatları | Fırtına sebebiyle son dönemde balık fiyatları adeta tırmanışa geçti. Kar yağışının ardından ise balık fiyatlarının düşüp düşmediği merak ediliyor. Peki, hamsinin kilosu ne kadar oldu?
Olumsuz hava koşulları balık fiyatlarının da yükselmesine yol açtı. Fırtınanın dinmesi ve kar yağışının etkisiyle vatandaşlar balık fiyatlarının ne olduğunu merak ediyor. Hafta sonu balık pişirecekler ise "Hamsinin kilosu ne kadar oldu?" sorusuna cevap araştırıyor.
Hamsinin kilosu ne kadar? Güncel balık fiyatları
Kış aylarında soğuğun etkisiyle balıklar yağlanır ve etleri daha lezzetli hale gelir. Bu sebeple soğuklarla birlikte balıklar lezzetli. Ancak olumsuz hava koşulları sebebiyle balık fiyatları yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz hafta kilosu 50 liraya satılan hamsinin kilosu 25 liraya kadar düştü.
Balıkçılar kış aylarında yalnızca hamsinin değil diğer balıkların da son derece lezzetli olduğunu bu sebeple vatandaşların düşen fiyatları da değerlendirip hafta sonu balık tüketmelerini tavsiye etti. Çünkü gelecek hafta da pek çok ilde olumsuz hava koşulları bekleniyor.