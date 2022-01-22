Olumsuz hava koşulları balık fiyatlarının da yükselmesine yol açtı. Fırtınanın dinmesi ve kar yağışının etkisiyle vatandaşlar balık fiyatlarının ne olduğunu merak ediyor. Hafta sonu balık pişirecekler ise "Hamsinin kilosu ne kadar oldu?" sorusuna cevap araştırıyor.

Hamsinin kilosu ne kadar? Güncel balık fiyatları

Kış aylarında soğuğun etkisiyle balıklar yağlanır ve etleri daha lezzetli hale gelir. Bu sebeple soğuklarla birlikte balıklar lezzetli. Ancak olumsuz hava koşulları sebebiyle balık fiyatları yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz hafta kilosu 50 liraya satılan hamsinin kilosu 25 liraya kadar düştü.

Balıkçılar kış aylarında yalnızca hamsinin değil diğer balıkların da son derece lezzetli olduğunu bu sebeple vatandaşların düşen fiyatları da değerlendirip hafta sonu balık tüketmelerini tavsiye etti. Çünkü gelecek hafta da pek çok ilde olumsuz hava koşulları bekleniyor.