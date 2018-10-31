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Hamarat annenin kızı hamarat olur

Psikologlar da çocukların annelerine ev işlerinde yardım etmelerinin lüzumuna dikkat çekiyorlar.

31 Ekim 2018 Çarşamba 18:13
Hamarat annenin kızı hamarat olur

Çocuğun daha küçük yaşlarda, hayatın sadece oyun ve boş zamandan ibaret olmadığını, yapılması gereken bazı işlerin de olduğunu anlayabilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Fakat bu zorlamayla olmamalı. Sevdirerek, ikna ederek olmalı.

Ona bu işlerin ileride kendisine faydalı olacağını, böylece vazifelerini yapmaya alışacağını, ayrıca ailede bir iş bölümünün olduğunu ve onun da kendine düşen görevi yapmasının gerektiğini uygun dille anlatmak gerekir.

Ayrıca ev işlerine yardım etmesinin karşılığı olarak kızınıza hediye verin. İllâ maddi de olmayabilir. Övebilir ve teşekkür edebilir, artık ev işlerini onunla yapmaktan gurur duyduğunuzu, onun yardımını almaktan sevindiğinizi açık yüreklilikle dile getirebilirsiniz.

Yavrunuzun gözleri ışıl ışıl olacak, size yardımcı olmak için şevki daha da artacaktır.

Son bir not: O, yanlış yapabilir, kırıp dökebilir ama asla bunlardan dolayı azarmayın. En değerli porseleniniz bile kırılmış olsa kızınıza aynen şunu söyleyin “Üzülme kızım, evet bu çok değerliydi ama senden değerli değil ki...”

Böyle yetişen bir çocuk için de “hiçbirşey annesinden daha değerli olmayacaktır”; unutmayın!

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 18:13
  1. ev hanımı
  2. hamarat

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