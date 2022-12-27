Halk TV koordinatörünün ölümü tartışılıyor! Şüpheli bulundu inceleme başlatıldı

İstanbul Emniyeti, Beşiktaş’ta 23 Aralık’ta bir sokakta baygın hâlde bulunmasının ardından kaldırıldığı Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde hayatını kaybeden Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel için 'şüpheli ölüm' olarak inceleme başlattı. Polisin incelediği MOBESE görüntülerinde Yanıkel’in koşarak geçtiği parkın 3 metrelik duvarından atladığı görülüyor.

Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, 23 Aralık cuma gecesi Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı'nın hemen yanındaki yol kenarında baygın hâlde bulunmuş, kaldırıldığı Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, polis, Yanıkel'in ölümüyle ilgili araştırmaları sırasında bölgedeki MOBESE kameralarını da inceledi. Polis görüntülerde, Yanıkel'in 23 Aralık cuma günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı'ndan koşarak geçtiğini ve parkın bittiği nokta olan 3 metrelik duvardan aşağıya kontrolsüz biçimde atladığını, beton zemine çarptıktan sonra hareketsiz kaldığını tespit etti. Yanıkel'in birisinden ya da bir şeyden kaçma ihtimali üzerine olayı şüpheli bulunarak inceleme başlatıldı.

Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, ölümünün ardından yapılan otopsi sonrası, Okmeydanı Cemevi’nde yapılan cenaze töreninin ardından memleketi Ardahan’a gönderilerek toprağa verildi.

Ölen Yanıkel’in iftira içerikli haber yayınladığını iddia eden bir kişi Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel’in ardından “Alma Mazlumun Ahını… Alma Mazlumun Bedduasını…” gibi paylaşımlarda bulundu. Tepkiler büyüyünce de hesabını kilitledi.