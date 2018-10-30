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'Güzellik Salonu Sendromu' nedir?

Çok nadir de olsa ölümcül ve en azından felç olma gibi bir sonuçla karşılaşmayı göze almıyorsanız, bundan sonra saçlarınızı yıkatmak için kuaförlere gitmezsiniz.

30 Ekim 2018 Salı 13:49
'Güzellik Salonu Sendromu' nedir?

Buna "Güzellik Salonunda İnme Sendromu" diyorlar. Çok nadir de olsa ölümcül ve en azından felç olma gibi bir sonuçla karşılaşmayı göze almıyorsanız, bundan sonra saçlarınızı yıkatmak için kuaförlere gitmezsiniz. "Çağdaş Yaşam" önce cazip gibi geliyor ama, yıllar içinde mel'aneteni işte böyle sergiliyor! Canınıza kastederek..

Ve maalesef bizde bu konuda bir araştırma ve uyarı olmadığı için, kötü haberin Batı'dan gelmesini bekliyoruz. Hatta belki de kuaförde saçını yıkatırkenfenalaşan hanımlar da olmuştur da "işyerinin ticari itibarı" açısından haberlere yansımamış, "kadıncağızın zaten olan bir rahatsızlığının nüksetmesine" yorumlanmıştır.

FELÇ RİSKİ VAR

Şu sıralarda Batı'da kadınlara bu konuda ciddi uyarılar yapılıyor. Ender olması riski göze almanızı gerektirmez diyor, hekimler. Siz safiyane saçlarınızı yıkatırken aniden ensenizden beyne doğru gider kan damarı sıkışıyor. Bu damarın sıkışması başka damar sıkışmalarına benzemiyor. Beyne kan taşıyan ve ona en yakın konumdaki madardaki ani tekleme beyni şimşek hızıyla etkiliyor.

SİGARA İÇİYORSANIZ RİSKİNİZ ARTIYOR

Gözlerden birinde veya ikisinde birden görme kaybı,

Baş dönmesi (vertigo)

Ellerde ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma

Mide bulantısı ve kusma,

Konuşma bozukluğu,

Zihni karışıklık dahil mental sıkıntı,

Denge ve koordinasyon kaybı,

Yutma güçlüğü,

Bedenin bir tarafının tutmaması gibi durumla karışı karşıya kalınıyor.

Eğer sigara içiyorsanız, yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol, ateroskleroz, periferik arter hastalığı veya diyabet varsa çok daha yüksek risk altındasınız!..

Hadise bundan ibaret. Saçlarınızı boyatmaya yıkatmaya gittiğinizde, aklınızda bulunsun.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 13:49
  1. Güzellik Salonu Sendromu

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