THY- Euroleague
0553 313 94 23

Güvenle 3 katına çıktı! Tahvile talep yağmuru

Kriz tellallığı yapanlar, Türkiye’nin 2 milyar dolarlık tahvil ihracına 6 milyar dolarlık talepte bulundu. Tahvil ihracına en fazla ilgi ABD’li yatırımcılardan geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bu talep, piyasaların ve yatırımcıların ülkemizin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyduğu güvenin bir göstergesi” dedi.

18 Ekim 2018 Perşembe 09:17
Güvenle 3 katına çıktı! Tahvile talep yağmuru

Kur üzerinden Türkiye’ye yönelik operasyon düzenlendiği ve ekonominin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı bir kez daha ortay çıktı. 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen dolar cinsinden 2023 vadeli tahvil ihracına toplamda 250’den fazla yatırımcının, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Tahvil ihracı için Deutsche Bank, Goldman Sachs ve Societe Generale’e yetki verildiğini anımsatan Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı ve 2 milyar dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yüzde 60’ını abd’li yatırımcılar aldı

İhraç tutarının 23 Ekim’de hesaplara gireceği belirtilerek, “23 Aralık 2023 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,25, yatırımcıya getirisi ise yüzde 7,5 olmuştur. Tahvile toplamda 250’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 60’ı ABD, yüzde 23’ü İngiltere, yüzde 11’i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 5’i Türkiye, ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu tahvil ihracıyla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6,5 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 6 milyar dolarlık kısmının tamamlandığının altı çizildi.

“3 kat talep güvenin göstergesi”

Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada “İhale, Türkiye’nin sağlam iktisadi temellerinin, dış şoklara karşı dayanıklılığının, hayata geçirdiğimiz politika ve tedbirlerin etkilerinin yatırımcılar tarafından son derece olumlu karşılandığını net bir şekilde yansıtmıştır. Küresel finans sistemindeki dalgalanmaların bu denli yüksek olduğu bir dönemde ihraç tutarının 3 katından fazla gerçekleşen talep piyasaların ve yatırımcıların ülkenin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyduğu güvenin bir göstergesidir” diye konuştu.

“Adım adım hayata geçireceğiz”

İhraç sonucunun, atılan adımların ve Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) küresel finans çevrelerince ne kadar güçlü karşılık bulduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Albayrak, “YEP kapsamında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaştıkça, stratejilerimizi ve politikalarımızı hayata geçirdikçe, Türkiye’ye küresel piyasalarda duyulan güven daha da artacak, makroekonomik göstergelerimiz çok daha iyi seviyelere ulaşacaktır. YEP’in temel alanları olan bütçe disiplini, ekonomik dengelenme, ihracata ve teknoloji üretimine dayalı büyüme için politikalarımızı adım adım hayata geçireceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 09:17
  1. Deutsche Bank
  2. Goldman Sachs
  3. Societe Generale
  4. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  5. Bakan Albayrak
  6. Yeni Ekonomi Programı (YEP)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan 'Ara Güler' açıklaması
    1. Erdoğan'dan 'Ara Güler' açıklaması
    2. Yıldız Holding CEO’sundan bereketin..
    3. MEB AÖL 1. Dönem sınavı ne zaman..
    4. Trump’ın faiz takiyesi
    5. TEM Otoyolu'nda bakım çalışması
    6. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    7. Sıra Merkez’in sınavında
    8. Uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş..
    9. Bakan Soylu müjdeyi verdi! Bin 1170..
    10. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    11. Dikenli telle ağaca bağladıkları..
    12. Boydak’ın 3 markasından dev indirim
    13. EYT emeklilikte yaşa takılan..
    14. CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan..
    15. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    16. Yeni sistemin ilk bütçesi TBMM'ye..
    17. Saldırı hazırlığındaki teröristler..
    18. 'İnfazcı' albayın yeni görüntüleri..
    19. Güvenle 3 katına çıktı! Tahvile talep..
    20. İlber Ortaylı: Türkiye bir tarihçisini..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı