Güvenle 3 katına çıktı! Tahvile talep yağmuru

Kur üzerinden Türkiye’ye yönelik operasyon düzenlendiği ve ekonominin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı bir kez daha ortay çıktı. 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen dolar cinsinden 2023 vadeli tahvil ihracına toplamda 250’den fazla yatırımcının, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Tahvil ihracı için Deutsche Bank, Goldman Sachs ve Societe Generale’e yetki verildiğini anımsatan Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı ve 2 milyar dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yüzde 60’ını abd’li yatırımcılar aldı

İhraç tutarının 23 Ekim’de hesaplara gireceği belirtilerek, “23 Aralık 2023 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,25, yatırımcıya getirisi ise yüzde 7,5 olmuştur. Tahvile toplamda 250’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 60’ı ABD, yüzde 23’ü İngiltere, yüzde 11’i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 5’i Türkiye, ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu tahvil ihracıyla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6,5 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 6 milyar dolarlık kısmının tamamlandığının altı çizildi.

“3 kat talep güvenin göstergesi”

Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada “İhale, Türkiye’nin sağlam iktisadi temellerinin, dış şoklara karşı dayanıklılığının, hayata geçirdiğimiz politika ve tedbirlerin etkilerinin yatırımcılar tarafından son derece olumlu karşılandığını net bir şekilde yansıtmıştır. Küresel finans sistemindeki dalgalanmaların bu denli yüksek olduğu bir dönemde ihraç tutarının 3 katından fazla gerçekleşen talep piyasaların ve yatırımcıların ülkenin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyduğu güvenin bir göstergesidir” diye konuştu.

“Adım adım hayata geçireceğiz”

İhraç sonucunun, atılan adımların ve Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) küresel finans çevrelerince ne kadar güçlü karşılık bulduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Albayrak, “YEP kapsamında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaştıkça, stratejilerimizi ve politikalarımızı hayata geçirdikçe, Türkiye’ye küresel piyasalarda duyulan güven daha da artacak, makroekonomik göstergelerimiz çok daha iyi seviyelere ulaşacaktır. YEP’in temel alanları olan bütçe disiplini, ekonomik dengelenme, ihracata ve teknoloji üretimine dayalı büyüme için politikalarımızı adım adım hayata geçireceğiz” dedi.