Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.064.670.198
|Şişe Cam
|968.979.580
|Karsan Otomotiv
|521.673.652
|Kardemir (D)
|507.741.810
|Garanti Bankası
|458.717.171
|Kerevitaş Gıda
|201.646.534
|Gübre Fabrikaları
|182.209.498
|Akbank
|168.882.507
|Trakya Cam
|156.501.537
|Soda Sanayii
|156.329.566
|Yapı ve Kredi Bankası
|152.091.470
|Ereğli Demir Çelik
|149.738.282
|Odaş Elektrik
|136.101.648
|Petkim
|111.711.566
|Borusan Mannesmann
|100.909.791
|Zorlu Enerji
|95.700.713
|Arçelik
|90.306.784
|Bim Mağazalar
|88.031.056
|GSD Holding
|87.104.051
|İş Bankası (C)
|85.925.776
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)