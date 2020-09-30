Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.571
|4,21
|BIST SINAİ
|1.695
|1,24
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.805
|1,96
|BIST TEKSTIL, DERİ
|678
|0,50
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.404
|2,05
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.283
|1,31
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.324
|0,87
|BIST METAL ANA
|2.909
|1,22
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.249
|1,07
|BIST MADENCİLİK
|1.206
|0,47
|BIST HİZMETLER
|1.038
|0,91
|BIST ELEKTRİK
|69
|2,37
|BIST ULAŞTIRMA
|1.279
|0,28
|BIST TURİZM
|216
|-0,16
|BIST TİCARET
|3.289
|0,80
|BIST İLETİŞİM
|379
|1,22
|BIST SPOR
|963
|-1,26
|BIST İNŞAAT
|1.332
|0,99
|BIST MALİ
|1.183
|0,98
|BIST BANKA
|1.141
|1,54
|BIST SİGORTA
|5.234
|0,26
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|907
|1,53
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|991
|0,25
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|521
|1,58
|BIST TEKNOLOJİ
|1.857
|1,39
|BIST BİLİŞİM
|643
|0,86
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|979
|0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)