  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-30 13:26:44 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 16,01 16,67 -3,96
Şişe Cam 7,17 7,39 -2,98
Logo Yazılım 98,35 101,00 -2,62
Anadolu Cam 6,17 6,29 -1,91
Trakya Cam 4,71 4,80 -1,87
Soda Sanayii 8,12 8,25 -1,58
Yataş 8,77 8,85 -0,90
Anadolu Efes 20,72 20,90 -0,86
Selçuk Ecza Deposu 8,45 8,51 -0,71
Otokar 137,80 137,90 -0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul’a atom bombası atılmasını isteyen ‘palyaço’ yine ağzını açtı! Rus liderden skandal Karabağ çıkışı
Dünya

İstanbul’a atom bombası atılmasını isteyen ‘palyaço’ yine ağzını açtı! Rus liderden skandal Karabağ çıkışı

Türkiye hakkında dönem dönem rezil açıklamalarıyla gündeme gelen Rusya'nın aşırı sağcı Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovsky, ..
Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…
Dünya

Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Bayraktar TB2 SİHA’lar Türkiyer-Ermenist..
Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim
Medya

Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim

'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kala dizini kadrosunda yer alan usta oyuncu Cüneyt Arkın ile özel röporta..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay