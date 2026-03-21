Güney Kore'de Ramazan Bayramı namazı kılındı

SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ramazan Bayramı'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Güney Kore'de, başkent Seul'de bulunan Merkez Cami'de binlerce kişi bayram namazını kıldı.

Başkent Seul'ün Yongsan semtinde bulunan Itaewon bölgesindeki Merkez Cami'de, Güney Koreli ve farklı ülkelerden gelen yaklaşık 3 bin Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için toplandı.

Camide 3 farklı dilde hutbe verildi.

Bayram namazı ve hutbenin ardından camide bir araya gelen cemaat bayramlaştı.

Güney Kore'de Ramazan Bayramı'nın birinci günü bugün idrak ediliyor.

