Güneşin yararı da zararı da var!

D vitamini seviyesi yüksek olan kişilerin kalın bağırsak kanserine yakalanma riskinin % 40 az olduğunu gösterdi.



Bilindiği gibi D vitaminin temel kaynağı güneş ışığı. Ancak uzmanlar, makul sürelerde güneşlenmek gerektiğini söylüyor. Soyunup dökünüp güneşin altına yatanlar bu defa tam tersine “deri kanseri” tehdidi altına giriyorlar.

Kalın bağırsak kanserinden korunmak için bilim adamları, sadece D vitamini önermiyorlar; sigaradan uzak durma, spor yapma, kilolu olmaktan kaçınma, beldeki yağ fazlalıklarından kurtulma, kırmızı et tüketimini sınırlandırma gibi önerilerde de bulunuyorlar.

Araştırma 10 Avrupa ülkesinde yapıldı. Danimarka, Fransa, Yunanistan, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İngiltere'de, yarım milyonu aşkın kişinin katıldı.

D vitamininin kalın bağırsak kanseri riskini % 40 azalttığı anlaşıldı fakat riski azaltmak için, D vitamini yüksek besinlere mi ihtiyaç duyulduğu, yoksa dengeli beslenme ve düzenli olarak makul ölçüde güneşlenmenin mi gerekli olduğu bu araştırma kapsamında aydınlanmış değil.

Ayrıca bilim adamları, takviye D vitamini önermeden önce, kandaki D vitamini seviyesini artırmanın bu kansere yakalanma riskini, istenmeyen yan etkiler yapmadan gerçekten azaltıp azaltmadığını belirlemek için başka araştırmaların yapılması gerektiğini de vurguladı.

D vitamini ayrıca kalsiyumla birlikte alındığında kemik kırılmasına karşı korur. Meme ve yumurtalık kanserini önlemeye yardımcı de olur.

Uzun süredir stres yaşayanların ve menopozdaki kadınların düzenli olarak D vitamini almaları da önem taşıyor. Stres yaşayan, beslenmesi yetersiz olan, 55 yaş üzerinde kişilerin ve menopoz döneminde olan kadınların D vitamini alımında gereken özeni göstermeleri gerekir. D vitamini hayvansal organizmalarda ve bitkilerde pro-vitamin şeklinde özellikle süt ve tahıl, balıkta bulunuyor.

Tehlike kışın geçmiyor

Güneş, son 30 yıldır yaz-kış sakınılması gereken bir dış etken olarak dermatolog hekimlerin gündeminde önemli yer tutmaya başladı.

Ortamın soğuk oluşu nedeniyle güneş hasarının bir uyarı sinyali olan deride, sıcak ve bunalma hissi ortaya çıkmaz. Bu yüzden, soğuk ve rüzgarlı havada farkında olmadan güneş altında kalma süresi uzayabilir.

RÜZGARLI HAVA DAHA TEHLİKELİ

Bu da yaz güneşi kadar tehlikelidir. Yoğun bir şekilde kış güneşi altında kalmak, derinin destek dokusunu yok ederek, erken yaşta deri kırışıklığına sebep oluyor. Aynı zamanda yaşlılık lekeleri denilen kahverengi lekeler de, güneşle birlikte ortaya çıkmakta..

Güneş ışınları ve D vitamini vücutta stok edilemez. Deri güneşin ultraviyole ışını ile temas ettiğinde, 15-30 dakika içinde ön öğenin ancak yüzde 15'ini D vitaminine dönüştürüyor.



Uzun süre güneşlenme D vitamini etkinliği göstermeyen öğelerin oluşmasına yol açıyor.

