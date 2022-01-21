Güne kahve ile başlayanlar dikkat! Bunu sakın ihmal etmeyin
Güne kahveyle başlayanların sayısı oldukça fazla. Aç karnına kahve içmenin zararlı olduğunu belirten uzmanlar, kahveyi sütle tüketmeyi ya da kahveyle kahvaltıyı bir arada yapmayı öneriyor. İşte güne kahveyle başlayanlarda görülen 3 sağlık sorunu...
Güne kahve içmeden başlayamıyorsanız bu haberimiz tam size göre. Kahve hem uyanmak hem de keyif için birçok kişinin vazgeçilmezi. Fakat sabahları aç karnına kahve tüketmek sağlığınızı riske atabilir.
Güne kahveyle başlayanlarda görülen 3 sağlık sorunu
MİDE SORUNLARI: Mide problemi olanlar kahveyi mutlaka kontrollü tüketmelidir. Özellikle gastriti olanlar dikkat etmelidir.
KALP ÇARPINTISI: Kahve kalp atışlarındaki ritmi değiştiriyor. Kalp hastalığı olanlar güne kahveyle başlamamalıdır.
TANSİYON: Kahve kalp atışlarını değiştirdiği gibi kandaki basıncı da artırıyor. Bu durum tansiyon hastalarını da etkiliyor.