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Aktüel

GÜNCELLEME - Eşini tornavidayla yaraladığı iddia edilen zanlı parkta uyurken yakalandı

ZANLININ TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:45:12 -
GÜNCELLEME - Eşini tornavidayla yaraladığı iddia edilen zanlı parkta uyurken yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, eşini tornavidayla yaraladığı iddiasıyla aranırken uyuduğu parkta gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün merkez Toroslar ilçesinde, boşanmak isteyen eşini tornavidayla yaraladığı öne sürelen H.G'nin bir parkta saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki parkta şüpheliyi bankta uyurken buldu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

H.G'nin tornavidayla yaraladığı iddia edilen karısı E.G, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, kaçan zanlının sosyal medya hesabındaki paylaşımında eşini öldürmekle tehdit ettiği belirlenmişti.

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