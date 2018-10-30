Güldüğümüzde neler oluyor?



Güldüğümüzde, beden yapımızın gerçek bir masajla iyileşmesine sebep oluyor. Çünkü gülme esnasında diyaframın kasılması karaciğer, dalak, mide, bağırsak gibi bazı organlarımızı uyarıyor. Aynı zamanda yüz, boyun, kol, karın gibi kaslarımızı gevşetiyor.

Gülümsemek ağrıları hafifletiyor

Son birkaç yıldır gülmenin faydaları medikal anlamda da tartışılıyor. Tartışılan konu ise gülmenin tedavi edici bir yönü olması. Güldüğümüzde salınan hormonlar bizi maksimum derecede dinamik kılar ve acı, ağrı gibi hisleri azaltır.



Acı eşiği esnasında da gülme eylemi çoğalmaktadır. Bazı araştırmacılar bu durumun imüniter sistemle alakalı olduğunu söylüyorlar.

Yani güldüğümüz zaman, tükürük salgılarımızdaki antikorlar çoğalır ve böylece biz de nezle gibi enfeksiyonlardan daha az zarar görürüz.

Uzmanlar insanın kimi zaman kendisiyle dalga geçip gülmesinin bile iyi geldiğini söylüyorlar. İnsanın kimi zaman kendi hatalarıyla bile dalga geçebiliyor olması (tabii bir yandan da dersini alarak), herşeyi ciddiye alıp melankoli yaşamaması kişisel gelişim açısından tahmin edebileceğinizden çok daha önemli.

Daha ne istiyorsunuz

Tebessüm, girdiği her ortama anlayışı, nahifliği, ince bir ruhu da beraberinde getirir. Gülümsemenin yaşama sevincini arttırdığını ve şifa kaynağı olduğunu, negatif duygu ve düşüncelerinizi ortadan kaldırarak kendi ruh bütünlüğünüzü sağladığını, olumlu bir motivasyon olduğunu, her kapıyı açtığını, size çok yakıştığını, gülmek için gelişmiş bir espri anlayışıyla doğmanız gerekmediğini unutmayın.

Gülümsemenin bedava olduğunu, sabahları gülümseyerek güne başlamanın hayatınıza kazandıracaklarını, büyük bir değişim aracı olduğunu, kalpleri birbirine yaklaştırdığını, sahtesinin iyot gibi ortaya çıkacağını, sorunlarınızı çözme konusunda size yeni yollar denemeniz yönünde cesaret vereceğini, çünkü olaylara başka bir perspektiften bakmanıza yardımcı olacağını, iletişimi güçlendireceğini ve kendinize olan güveninizi arttıracağını belirtiyor yapılan araştırmalar..