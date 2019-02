Güder’den birlik beraberlik vurgusu

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, “Battalgazi’mizdeki her bir hemşehrimizin sesine kulak kabartacağız. Bize oy versin vermesin, dünya görüşü ne olursa olsun aziz milletimizin gönlüne dokunabilen herkesi bağrımıza basacağız. Ayrıştıran, ötekileştiren, yok sayan değil, birleştiren, kaynaştıran, bir ve beraber kılan bir düşünceyi kendimize düstur edineceğiz ” dedi.

Güder, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, seçim çalışmaları kapsamında Yeni Cami ve Halep Caddesi çarşı esnafıyla bir araya geldi.

“Şeffaflık, hesap verebilirlik ve ortak akıl şiarımız olacaktır”

Güder, burada yaptığı açıklamada her türlü ön yargıdan uzak duracaklarını ve her kesin düşüncesini, fikirlerini dinleyeceklerini belirterek,“Battalgazi’mizde her bir hemşehrimizin sesine kulak kabartacağız. Bize oy versin vermesin, dünya görüşü ne olursa olsun, aziz milletimizin gönlüne dokunabilen herkesi bağrımıza basacağız. Ayrıştıran, ötekileştiren, yok sayan değil, birleştiren, kaynaştıran, bir ve beraber kılan bir düşünceyi kendimize düstur edineceğiz. Battalgazi bizim ortak evimiz, Malatya ortak sevdamız deyip, şehrimizi ortak akıl ile yöneteceğiz. Tevazu, samimiyet, adalet, ehliyet, liyakat, dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik ve ortak akıl şiarımız olacaktır” şeklinde konuştu.

Güder, projeleriyle Battalgazi’nin prestijini arttıracağını vurgulayarak, “Battalgazi’mizin kadim tarihi, kültürel ve turistik değerlerini daha fazla gün yüzüne çıkarmak için gece gündüz çalışacağız. İhtisas müzeleri, meydan düzenlemeleri, prestij caddeleri, parklar, rekreasyon alanları, peyzaj düzenlemeleri, hobi ve botanik bahçeleri ile Battalgazi’mizin prestijine prestij katacağız. Özellikle çocuklarımızın dört mevsim nezih bir ortamda doyasıya eğlenebilecekleri parklar yapacağız. Çok amaçlı sosyal ve kültürel yaşam merkezlerimiz, 24 saat açık kütüphane ve etüt merkezlerimiz, gençlik merkezlerimiz, değerler eğitim merkezimiz, aile danışmanlık merkezimiz, çiftçi eğitim merkezimiz, esnaf akademimiz, anne baba akademimiz, evde bakım merkezimiz, yetim koordinasyon merkezimiz, bağımlılıkla mücadele birimlerimiz gibi sosyo-kültürel projelerimizle Battalgazi’mizi sadece Malatya’mızın ve Bölgemizin değil, ülkemizin de cazibe merkezlerinden biri haline getireceğiz” diye konuştu.