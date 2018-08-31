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Grip aşısı olmayı unutmayın

Gripten en etkin korunma yolu grip aşısıdır.

31 Ağustos 2018 Cuma 19:26
Grip aşısı olmayı unutmayın

Gripten en etkin korunma yolu grip aşısıdır. Yaşlılar aşılanması gereken en önemli grup. Çocuklar, özellikle 2 yaş altındakiler ciddi hastalıktan korunabilmeleri için aşılanması gereken diğer önemli gruptur.

Grip mevsiminin gelişiyle özellikle yaşlılarda zatürreye karşı korunmanın da birlikte yapılması önemlidir. Gribin ardından vücut direncinin düşmesiyle zatürrenin eklenebileceği ve ölümle sonuçlanabilecek kadar ciddi bir durum yapabileceği biliniyor. 65 yaş üzeri kişiler ve altta yatan hastalığı olan, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler grip aşısıyla birlikte zatürre aşısını da yaptırmalıdır. Zatürre aşısının 5 yıl arayla tekrarlanması gerekir.

Keza kalp hastaları, astım dahil akciğer hastaları, şeker hastaları, böbrek hastaları, kanser hastaları veya bağışıklık sistemini zayıflatan herhangi bir hastalığı olanlar gribe karşı korunması gereken kişilerdir. Grip ileri yaş, küçük çocuklar ve kalp, akciğer, böbrek, şeker hastalığı gibi altta yatan hastalığı olan risk gruplarında hayati tehlike yanında okul çocuklarında ve çalışan kişilerde iş ve okula devamsızlığa sebep olarak maliyet ve iş gücü kaybına da yol açmaktadır. Okul çocukları hastalığın hızla yayılması ve aile bireylerine ve dolayısıyla yüksek risk grubuna taşımaları açısından önemli bir rol oynamaktadırlar. Sadece okul çocuklarının aşılanması ile aile içinde görülen solunum yolu hastalıklarının yaklaşık olarak yarı yarıya azaldığı ve yaşlılarda görülen ölümlerin de azaltılabildiği gösterilmiştir. Onun için özellikle kreş ve okullarda aşılamaya çok önem verilmelidir.

6 ay - 3 yaş arası çocuklarda grip aşısı yarım doz olarak uygulanır. İlk defa aşılanma durumunda bir ay ara ile 2 yarım doz grip aşısı yapılmalıdır. Takip eden yıllarda tek yarım doz (3 yaşına kadar) yeterli olacaktır.

3 yaş - 8 yaş arası çocuklarda grip aşısı tam doz olarak uygulanır. İlk defa grip aşısı yapılacaksa bir ay ara ile iki tam doz aşı yapılmalıdır. Takip eden yıllarda her yıl tek doz aşı uygulanması yeterli olacaktır.

9 yaşından itibaren grip aşısı ilk defa uygulanacaksa bile tek doz (tam doz) olarak uygulanır.

Grip aşısı 6 aylıktan büyük kişilere uygulanabilmektedir. Bebeğiniz henüz 6 aylıktan küçük ise ona grip aşısı uygulayamayacağınız için bebeğinize hastalığı bulaştırabilecek kişilerin aşılanması önem taşımaktadır. Evde bulunan aile bireyleri ve bebeğe bakım veren kişilerin aşılanması gerekmektedir.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 19:26
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