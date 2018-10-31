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Giyiminde pamuklu çok önemli

Çocukları soğuk havalardan korumak için giyimine çok özen göstermek gerekir.

31 Ekim 2018 Çarşamba 13:08
Giyiminde pamuklu çok önemli

Kıyafetinin yün olmamasına dikkat edilmelidir. Özellikle egzaması olan çocuklarda yün kaşıntıya sebep olabilir. Cilde doğrudan temas eden kıyafetlerin %100 pamuk olmasına dikkat edilmelidir.

ÇOCUĞUNUZUN BAŞINI ÖRTÜN

Vücut ısısı en çok vücudun baş bölgesinden kaybedildiği için çok soğuk havalarda mutlaka başları örtülmelidir. Berelerin kulakları da kapatmasına dikkat edilmelidir. Çocuğun itiraz etmemesi için onun da sevebileceği renkte ve modelde olması tercih etmelisiniz.

Boyundan da ısı kaybı çok olacağından boyun bölgesini korumak için boyunlu bir kazak veya atkı giydirilebilir. Ayrıca mutlaka eldiveni olsun. Eldivenin yine %100 pamuk olmasına dikat edilmelidir. Eldiven alırken ellerin rahat hareket etmesi önemlidir.

Ayakkabısı su geçirmeyen olmalı. Çoraplar cilde doğrudan temas ettiği için %100 pamuktan seçilmesi özellikle alerjisi olan çocuklarda çok önemlidir. Yünlüler kaşınmaya sebep olabilir.

Paltoların su geçirmemesi önemlidir.

Özellikle erken doğan bebeklerin ciltlerinin yağ tabakası ince olduğundan çok kolay ısı kaybederler. Bu sebeple yetişkinlere göre bir kat daha fazla kıyafet giydirilmelidir. Vücut ısıları koltuk altından ölçüldüğünde 37 derecenin altına düşmemelidir. Bebek arabası ile dışarı çıkartıldığında bir battaniye ile korunmalıdır. Bebekler için tulum şeklinde kıyafetler giydirilebilir. Bebeklerin kıyafetleri kolay giydirilip, çıkarılabilen, bacaklarını ve kollarını kolayca içine alabilen, hareketleri kısıtlamayan kıyafetler olmalıdır.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 13:08
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