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Aktüel Genç kızın cesedi Fırat Nehri'nde bulundu
Aktüel

Genç kızın cesedi Fırat Nehri'nde bulundu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde genç kıza ait ceset bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 16:08:00 -
Genç kızın cesedi Fırat Nehri'nde bulundu

Adıyaman-Gerger'den geçen Fırat Nehri'nde genç kıza ait ceset bulundu.

Fırat Nehri'ndeki hareketsiz kişiyi görenler durumu güvenlik güçlerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sudaki cesedin çıkarılması için Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli su altı dalgıç polislerinden yardım istedi.

Nehirden çıkarılan ve genç kıza ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinde kimlik bulunamadı.

Otopsi için Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin Emine K'ye (19) ait olduğunun belirlendiği öğrenildi.

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