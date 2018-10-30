Gelinlik alma telaşı..

Genç kızların en mükemmel olmayı istedikleri gün düğün günleridir. Bu günde harikulade görünmek için gelinlik seçimini doğru yapmak büyük önem taşır. Gelinlik damatlık geleneklerimiz de düğün derneklerimiz de usul usul ortadan kayboldu; hemen her konuda olduğu gibi bu alanda da Batı’dan geçen yüzyılın başlarında gelen gelinlik tipleri köyden kente her tarafı sardı. Artık eskiden gelinliklerimiz “al”dı, “daldı” gibi sözlere aldıran da kalmadı. Haklı olarak genç kızlar bu tür bembeyaz gelikler giymeyi düşlüyor. Onların düşlerine yardımcı olmak isteyen konunun uzmanları bazı tavsiyelerden bulunuyorlar. "Vücudunuza uygun gelinliği seçmelisiniz." diyor ve ekliyorlar: "Eğer..

Dikdörtgen tipli bedene sahipseniz:

Bu vücut türünde bel kısmı çok fazla belli değildir, omuzlardan kalçalara doğru düze yakın bir hat inmektedir. Dikdörtgen vücutlu hanımların, büzgülü bir gelinlik modeli seçmeleri uygun olacaktır.

Armudi tipli iseniz:

Bu tipteki bir hanımın kalçaları omuzlarından daha geniştir. Aradaki bu farkı aza indirmek için hafif vatkalı gelinlik modelleri uygun olabilir. Bunun yanısıra, kalın kumaşlı modeller tercih edilmelidir. Kalçalar geniş ve yuvarlaksa düz kesimli modellerden kaçınılmalıdır; çünkü bu tür modeller kalçaların genişliğini daha fazla ortaya çıkaracaktır.

Kalın belli bir vücut için ise V tipinde bir gelinlik modeli seçimidir. Ayrıca kemerli ve geniş gelinlik modelleri de pek uygun değildir.

Üçgen tipli vücuda sahip olanlar:

Bu hanımların omuzları kalçalarına göre daha geniştir. Genelde sporcu bayanlarda rastlanılan bu tip vücut için, omuzların genişliğini kapatmak maksadıyla, üst kısmı düz kesimli ve uzun kollu modeller uygundur.

Kum saati tipli iseniz:

Genelde ideal vücut tipi olarak görülen bu vücutlar için hemen her modelin yakıştığı söylenebilir.

Diğer tavsiyeler:

Düz karınlı iseniz, düz kesimli bir gelinlik seçebilirsiniz.

Göbeğinizden şikayetçi olmanız durumunda A tipinde gelinlikler uygundur.

Kısa boylusanız önü V kesimli bir gelinlik boyunuzu olduğundan uzun gösterir.

Uzun boylusanız etek boyları kısa olmadan her model yakışır.

Kısa boyunluysanız saçlarınızı toplamanız iyi olacaktır.

En önemlisi kendinize yakıştırdığınız ve sevdiğiniz gelinliği giymenizdir. Sonuçta bir gün giyeceksiniz; hangisiyle kendinizi mutlu hissediyorsanız onu tercih etmeniz daha doğrudur..