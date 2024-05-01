  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gel de bunları memnun et! Türkiye’yi kıskanan solculardan turizm dansözlüğü
Ekonomi

Gel de bunları memnun et! Türkiye’yi kıskanan solculardan turizm dansözlüğü

Yeniakit Publisher
2024-05-01 15:46:00 -
Gel de bunları memnun et! Türkiye’yi kıskanan solculardan turizm dansözlüğü

Türkiye ekonomisini kötülemek için elinden geleni ardına koymayan sol medya, turizmde rekor üstüne rekor kırılmasına rağmen İtalya ve İspanya’nın Türkiye’den daha iyi olduğunu savundu.

CHP yandaşı sol medya saçmalamakta çığır açtı. Türkiye turizmde her sene rekor üstüne rekor kırarken, solcular akılalmaz ifadelerle Türkiye ekonomisini hedef almaya devam ediyor.

Uzun süre Türk lirasının değer kaybettiğini ve sadece Bulgarların alışveriş amacıyla Türkiye’ye geleceğini ileri süren sol medya, şimdi de turistlerin Türkiye’yi değil İtalya ve İspanya’yı tercih etmesi gerektiğini savunmaya başladı.

AK Parti hükümetini hedef almak için yeri geldiğinde teröristlerin yanında bile saf tutan T24, "Türkiye artık Avrupalı turist için de ucuz değil; İspanya ve İtalya daha hesaplı!" diyerek akılalmaz ifadeleri kullandı.

"Uygun fiyatlı tatil beldeleri sıralamasında Türkiye ilk 10'da yok" denilen haberde, "İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, görece daha pahalı destinasyonlar olarak bilinen İtalya ve İspanya gibi gözde turizm bölgelerinde, Türkiye’ye kıyasla daha ucuz tatil yapılabileceğini ortaya koydu." iddiasında bulunuldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya'dan Türkiye'ye akın...Turistler akın akın gelmeye başladı
Rusya'dan Türkiye'ye akın...Turistler akın akın gelmeye başladı

Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye akın...Turistler akın akın gelmeye başladı

ABD’li alçak yediği haltları itiraf etti! Turist değil bebek katili
ABD’li alçak yediği haltları itiraf etti! Turist değil bebek katili

Gündem

ABD’li alçak yediği haltları itiraf etti! Turist değil bebek katili

Venedik ülkesi girişler artık ücretli diyerek açıkladı! 5 euro tartışması başladı
Venedik ülkesi girişler artık ücretli diyerek açıkladı! 5 euro tartışması başladı

Dünya

Venedik ülkesi girişler artık ücretli diyerek açıkladı! 5 euro tartışması başladı

Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?
Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

Gündem

Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulundu iddiasıyla dava açılan Ender Saraç hakim karşısına çıktı! Annenin açıklamaları olay oldu
Gündem

13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulundu iddiasıyla dava açılan Ender Saraç hakim karşısına çıktı! Annenin açıklamaları olay oldu

13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ünlü doktor Ender Saraç, ma..
‘CHP’ li gazeteci Özlem Gürses’e polis ters kelepçe taktı’ Herkes öyle zannetti ama gerçek başka çıktı
Gündem

‘CHP’ li gazeteci Özlem Gürses’e polis ters kelepçe taktı’ Herkes öyle zannetti ama gerçek başka çıktı

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamaları CHP'nin çağrısı sonrası provokasyonlara sahne olmaya devam ediyor. CHP ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfeder..
BBP Genel Başkanı Destici: Darbe anayasasından bir an önce kurtulmalıyız
Siyaset

BBP Genel Başkanı Destici: Darbe anayasasından bir an önce kurtulmalıyız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yeni anaya mesajı verdi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23