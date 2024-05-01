Gel de bunları memnun et! Türkiye’yi kıskanan solculardan turizm dansözlüğü

CHP yandaşı sol medya saçmalamakta çığır açtı. Türkiye turizmde her sene rekor üstüne rekor kırarken, solcular akılalmaz ifadelerle Türkiye ekonomisini hedef almaya devam ediyor.

Uzun süre Türk lirasının değer kaybettiğini ve sadece Bulgarların alışveriş amacıyla Türkiye’ye geleceğini ileri süren sol medya, şimdi de turistlerin Türkiye’yi değil İtalya ve İspanya’yı tercih etmesi gerektiğini savunmaya başladı.

AK Parti hükümetini hedef almak için yeri geldiğinde teröristlerin yanında bile saf tutan T24, "Türkiye artık Avrupalı turist için de ucuz değil; İspanya ve İtalya daha hesaplı!" diyerek akılalmaz ifadeleri kullandı.

"Uygun fiyatlı tatil beldeleri sıralamasında Türkiye ilk 10'da yok" denilen haberde, "İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, görece daha pahalı destinasyonlar olarak bilinen İtalya ve İspanya gibi gözde turizm bölgelerinde, Türkiye’ye kıyasla daha ucuz tatil yapılabileceğini ortaya koydu." iddiasında bulunuldu.

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