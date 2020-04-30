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Gaziantep'te koronavirüs hastası kadın, immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:40:40 -
Gaziantep'te koronavirüs hastası kadın, immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durumu ağırlaşan kadın, "immün plazma" tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Özel Deva Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 60 yaşındaki H.K'nin 15 gün önce koronavirüs testi pozitif çıktı.

Akciğerinde koronavirüse bağlı ciddi hasar oluşan H.K'nin kronik rahatsızlıkları nedeniyle durumu ağırlaştı.

Özel Deva Hastanesi ve Gaziantep Üniversitesi Başhekimliği-Hematoloji Kliniği iş birliği ile H.K'ye "immün plazma" transferi uygulanması kararı alındı.

Gönüllü plazma vericisinden Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde alınıp hazırlanan "immün plazmalar", 24 ve 27 Nisan'da 2 ünite olarak hastaya nakledildi.

Yapılan işlemlerin ardından sağlığına kavuşan H.K, yoğun bakım bölümünden servis kısmına alındı.

Gaziantep Özel Deva Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Beyhan Tahmazoğlu, bütün sağlık çalışanlarının özverili bir şekilde görevlerini yaparak durumu ağır seyreden hastanın iyileşmesine büyük katkı sağladığını belirtti.


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