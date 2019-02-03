Gaziantep'in yöresel ayakkabısı "yemeni" dünyaya açılıyor

İSTANBUL (AA) - Tarihi 600-700 yıl öncesine dayanan ve unutulmaya yüz tutan Gaziantep'in yöresel el dikimi deri ayakkabısı yemeninin, "Gaziantep Yemenisi, Ayakkabı Ustaları El Veriyor Projesi" ile dünya markası olması hedefleniyor.

Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfından (TASEV) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Yakası Gaziantepliler Derneğince hazırlanan ve TASEV tarafından desteklenen projenin tanıtım toplantısı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

TASEV İstişare Kurlu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İstanbul Anadolu Yakası Gaziantepliler Derneği Başkanı Nedim Atilla'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, projenin içeriği ile ilgili bilgi verildi.

İstanbul Anadolu Yakası Gaziantepliler Derneği Başkanı Nedim Atilla, toplantıda yaptığı konuşmada, üstü kırmızı ya da siyah deriden, tabanı köseleden dikilen topuksuz ayakkabı yemeninin, son dönemde Gaziantepli ustalar tarafından yeniden canlandırıldığını bildirdi.

Atilla, yemeninin tarihinin 600-700 yıl öncesine dayandığını, bu ayakkabı türünün bölgeye Halep'ten, Halep'e ise isminden anlaşılacağı gibi Yemen'den geçtiğinin tahmin edildiğini aktararak, "Orijinal özelliklerini kaybetmeden bugüne kadar gelen, tamamen doğal malzemelerden yapılması nedeniyle nasır, ayak kokusu ve diğer hastalıklara neden olmayan Gaziantep yemeni, proje sayesinde dünya markası olacak." dedi.





- "Yemeniyi, ulusal ve uluslararası boyuta taşıyacağız"





Nedim Atilla, yemeninin, Gaziantep'in önemli bir ulusal ve kültürel değeri olduğunu belirterek, projeyi, Gaziantep'e, kentin ekonomisi, kültürü ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hazırladıklarını bildirdi.

TASEV yetkililerine projeden bahsettiklerinde çok olumlu yaklaşım gördüklerini belirten Atilla, "Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de böyle bir proje hazırlama düşüncesi varmış ama hangi ayakkabıyı tercih edeceklerine henüz karar vermemişlerdi. Biz böyle bir proje ile gidince onların da hedefleri ile uyuştuğu için TASEV'den önemli destek gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Yemeninin Gaziantep'in önemli bir değeri olduğunu, bu değeri ulusal ve uluslararası boyuta taşımak istediklerini, proje sayesinde bu isteklerinin gerçekleşeceğini aktaran Atilla, "Gaziantep'in baklavası, yemeği ne kadar değerliyse yemenisi de öyledir. Yemeniyi de gastronomi gibi bir aşamaya getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Yemeni, sağlık olarak çok önemli bir ayakkabı"





"Gaziantep Yemenisi, Ayakkabı Ustaları El Veriyor Projesi" Danışmanı İlknur Ünal da proje ile bir yıl içinde 10 ustaya yemeni yapımının öğretileceğini, bu ustaların TASEV'in okullarında yeni ustalar yetiştireceğini, böylece yemeniciliğin ustalar aracılığıyla yeniden yaygınlaşacağını bildirdi.

Ünal, şunları kaydetti:

"Buradaki temel hedefimiz, yemeninin uluslararası pazarlarda gezen ayakkabılar gibi bir marka olmasıdır. Yemeni, sağlık olarak çok önemli bir ayakkabı. Doğal malzemeden kullanılıyor. Yapılışında kullanılan deri ve tabanında kullanılan kil bakımından çok önemli. Tabandaki kil bir taraftan elektriği iletirken, diğer taraftan da ayağa göre şekil aldığı için ortopediklik özelliği kazanıyor. Bu özellikleri görünce gerçekten dünya markası olabilir diye düşündüm. Gaziantep yemenisini günümüzdeki tüketici talepleri ve modaya uygun beklentilerine uygun bir şekilde yenileyerek dünya çapında tanınan bir marka haline getirmek istiyoruz."