Gazi ve malüller için ‘Övünç rozeti’ teklifi

ÇINAR DEMİR ANKARA

Konu hakkında Akit’e açıklamada bulunan İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, “Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için bir vatana dönüşmesini, şehit ve gazilerimizin vermiş oldukları ulvi mücadeleye borçluyuz. Bayrağımızın, vatanımızın üzerinde halen özgürce dalgalanması da, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Vatanımızın selameti, milletimizin bağımsızlığı ve aziz varlığının devamlılığı uğruna; üzerlerine düşen her sorumluluğun gereğini sonu ne olursa olsun yapmış olan gazilerimizi her zaman hatırlamalıyız. Bu düşüncelerle, gazilerimize olan vefa borcumuzu sembolik de olsa ifade edebilmek için Gazi Övünç Şerit Rozeti tasarlayarak bakanlıklara sunduk. Cevap bekliyoruz inşallah kabul görür” dedi.

Gazi Övünç rozetini kimler takabilecek?

Hazırladıkları rozetin kabul görmesi halinde kimlerin takabileceğine de açıklık getiren Dilmen, “Türkiye devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahların tesiriyle veya harp bölgesindeki harekat ve hizmetleri sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşen (askerlik hizmetleri sırasında kaza sonucu yaralanarak, emekli sandığı tarafından kendilerine maaş bağlananlar dahil) terhis olmuş erbaş ve erlere verilebilecek. Sivil takım elbiselerinde kullanılmak ve ceketlerinin sol üst cebinin üstüne takılmak üzere o yerin en büyük Mülki Makamı tarafından veya yetkili kurumlar tarafından ‘Gazi Övünç Şerit Rozeti’ beratları ile birlikte verilecek” dedi.

Rozetteki figürler ne anlama geliyor?

Dilmen, rozet üzerindeki renk ve işaretlerin anlamını ise şöyle anlattı: “Şerit Rozet, dikdörtgen şeklinde 1x3 cm boyutunda olacak. Zeminindeki sarı renk Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaki her karış toprağı ifade ediyor. Şerit Rozetin üstündeki yeşil renkli Türkiye Haritasının üzerinde ayakta duran askerin sağ elinde Türk Bayrağı ve silahı, sol eli göğe doğru açık şekildedir. Bunun anlamı, her köşesi cennet vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne ait, Şanlı Türk Bayrağı’nın dalgalandığı yerden hiçbir zaman inmeyeceğini ve bir karış toprağın dahi her türlü tehdite karşı, şehit ve gazi olmak uğruna her zaman korunacağını belirtmektedir. Askerin arkasında duran oğlu ile bekleyen kadın figürü ise vatan savunması için ‘Ya şehit ol, ya gazi’ diyerek oğlunu veya eşini askere gönderen anayı veya eşi ifade etmektedir. Şerit Rozetin üstündeki kırmızı renkli ‘GAZİ’ yazısı, her vatandaşımızın, şerit rozeti taşıyan kişinin ‘GAZİ’ olduğunun rahatlıkla anlaması için belirtilmiştir.”