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Medya Gazetecilik ayaklar altında! Mehmet Akif Ersoy, kaldığı otelden bildiriyor...
Medya

Gazetecilik ayaklar altında! Mehmet Akif Ersoy, kaldığı otelden bildiriyor...

Afganistan'ın Kabil kentinde, kaldığı otelde, twitter hesabından bildiren Mehmet Akif Ersoy, "Taliban insanların ayaklarına silah sıkıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 23:28:00 - 2021-08-27 00:04:09
Gazetecilik ayaklar altında! Mehmet Akif Ersoy, kaldığı otelden bildiriyor...

 Yeniakit.com.tr 

Günlerdir Afganistan'ın Habertürk canlı yayında ortaya bir görüntü koyamayıp, hezeyanlarını anlatarak Taliban'ı hedef alan Mehmet Akif Ersoy, kaldığı otelden bildirdi. Ersoy, DAEŞ'in üstlendiği patlamalar sonrasında yine Taliban'ı hedef aldı.

Savaş gazeteciliğini, twitter gazeteciliğine döndürerek mesleğini ayaklar altına alan Ersoy, yine fotoğraf ya da video sunamadan, şu ifadeleri kullandı:

"Kabil’de her şey bir anda değişti. Şu an sokakta yürüyemez hale geldik. Taliban her arabayı ve insani durduruyor, mermiler namlu ağzında. Gerginlik had safhada."

'Taliban insanların ayaklarına ateş açıyor'

"Kabil Havalimanı saldırısını DEAŞ’ın üstlendiği bilgisi paylaşıldı. Ölü sayısı artıyor. Az önce patlamanın yaşandığı noktadaydık. Taliban’ın 313 Badri birlikleri dağılmaları için sürekli havaya ve insanların ayaklarına ateş açıyordu."

 

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Yorumlar

komünist

bunu diyen yeniakit, siz bir aynaya bakın
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Aysun

Noldu akit Taliban’ınımı savunuyorsun size yakışır
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