Gazetecilik ayaklar altında! Mehmet Akif Ersoy, kaldığı otelden bildiriyor...

Günlerdir Afganistan'ın Habertürk canlı yayında ortaya bir görüntü koyamayıp, hezeyanlarını anlatarak Taliban'ı hedef alan Mehmet Akif Ersoy, kaldığı otelden bildirdi. Ersoy, DAEŞ'in üstlendiği patlamalar sonrasında yine Taliban'ı hedef aldı.

Savaş gazeteciliğini, twitter gazeteciliğine döndürerek mesleğini ayaklar altına alan Ersoy, yine fotoğraf ya da video sunamadan, şu ifadeleri kullandı:

"Kabil’de her şey bir anda değişti. Şu an sokakta yürüyemez hale geldik. Taliban her arabayı ve insani durduruyor, mermiler namlu ağzında. Gerginlik had safhada."

'Taliban insanların ayaklarına ateş açıyor'

"Kabil Havalimanı saldırısını DEAŞ’ın üstlendiği bilgisi paylaşıldı. Ölü sayısı artıyor. Az önce patlamanın yaşandığı noktadaydık. Taliban’ın 313 Badri birlikleri dağılmaları için sürekli havaya ve insanların ayaklarına ateş açıyordu."