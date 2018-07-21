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Galatasaray'ın yeni programı belli oldu!

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 25 Temmuz’da Sakaryaspor, 28 Temmuz’da Club Africian ve 31 Temmuz’da AEK ile hazırlık maçına çıkacak.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:23
Galatasaray'ın yeni programı belli oldu!

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında 25 Temmuz'da Sakaryaspor, 28 Temmuz'da ClubAfrician ve 31 Temmuz'da AEK ile hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında 25-31 Temmuz tarihleri arasında oynayacağı maçların programı belli oldu.

Yurt dışındaki çalışmaları için İsviçre'nin Zürih ve Montrö kentlerinde kamp yapan sarı-kırmızılılar, Türkiye'ye döndükten sonra ilk hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor ile karşılaşacak. Sakarya Atatürk Stadı'ndaki mücadele, 25 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

TUNUS VE YUNANİSTAN'DA HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Galatasaray hazırlık programı kapsamında bir sonraki maçını Tunus Ligue 1 takımlarından Club Africian ile oynayacak. Rades Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele 28 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek. Karşılaşmanın başlama saati daha sonra açıklanacak.

Aslan, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında ise Yunanistan temsilcisi AEK ile mücadele edecek. Atina Olimpiyat Stadı'ndaki maç 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

AEK maçının ardından İstanbul'a dönecek olan sarı-kırmızılılar, Akhisarspor ile 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına başlayacak.

Galatasaray'ın 25-31 Temmuz 2018 tarihleri arasındaki maç programı şöyle:

25 Temmuz Çarşamba

Sakaryaspor - Galatasaray 19.00 (Atatürk Stadı) Sakarya/Türkiye

28 Temmuz Cumartesi

Club Africian - Galatasaray ? (Olimpiyat Stadı) Rades/Tunus

31 Temmuz Salı

AEK - Galatasaray 20.00 (Olimpiyat Stadı) Atina/Yunanistan 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:23
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Sakaryaspor
  4. Sakarya
  5. Tunus
  6. Konya

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