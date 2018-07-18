Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçiyor!

Başantrenör Ufuk Sarıca ile yolları ayıran ancak henüz bunu resmileştirmeyen Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımfnda yeni hoca için iki isim gündemde.



Bunlar Oktay Mahmuti ile Burak Bıyıktay. Oktay Mahmuti fazla transfer bütçesi talep ederse Siyah-Beyazlılar'ın Fikret Orman'a yakın Bıyıktay ile anlaşması bekleniyor.

(Star)