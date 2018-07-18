0553 313 94 23

Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçiyor!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray Erkek Basketbol takımını yöneten tecrübeli koç Oktay Mahmuti'nin ismi Beşiktaş ile anılmaya başladı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:32
Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçiyor!

Başantrenör Ufuk Sarıca ile yolları ayıran ancak henüz bunu resmileştirmeyen Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımfnda yeni hoca için iki isim gündemde.

Bunlar Oktay Mahmuti ile Burak Bıyıktay. Oktay Mahmuti fazla transfer bütçesi talep ederse Siyah-Beyazlılar'ın Fikret Orman'a yakın Bıyıktay ile anlaşması bekleniyor.

(Star)

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:32
  1. Galatasaray
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. Basketbol
  4. Transfer
  5. Oktay Mahmuti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB'den Google'a şoke eden ceza!
    1. AB'den Google'a şoke eden ceza!
    2. Korku dolu anlar! Küçük çocuğun beline..
    3. Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
    4. Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçiyor!
    5. Kafasının içinde tam 80 tane saçma var!
    6. İlk Hac kafilesi dualarla uğurlandı
    7. Sarıkoca'dan Kılıçdaroğlu'na tokat..
    8. Meslek hastalıklarına karşı erken..
    9. Zincir marketlerdeki büyüme esnafı..
    10. MÜSİAD, Suriye’de ticaret merkezi ve..
    11. TÜSİAD OHAL'de semirmiş
    12. Başbakanlık eski müşavirinden..
    13. 8 Türk'ün öldürüldüğü davada şok..
    14. Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira..
    15. FİSKOBİRLİK üreticinin bütün fındığına..
    16. Muson yağmurları felaket getirdi: 511..
    17. ‘Orta vadeli’ planlarımız arasında..
    18. Adnan Oktar'ın annesine bakın ne..
    19. Bartın'da bacakları kesilip ırmağa..
    20. Sanayideki güçlü duruş ekonomiyi..
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    O isim MİT imamı çıktı!
    O isim MİT imamı çıktı!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!