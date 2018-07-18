0553 313 94 23

Galatasaray'a büyük şok! Fazla para ödenmiş

Mali konularda titiz davranan Galatasaray Kulübü yönetimi, futbolcular ile imzalanan sözleşmelerde İki oyuncuya önceki dönemlerde fazladan para ödendiğini fark etti.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:47
Galatasaray'a büyük şok! Fazla para ödenmiş

Galatasaray'ın, Tarık Çamdal'a belirtilen tarihteki kura değil güncel kura göre ödeme yaptığı ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından Tarık'a tam 200 bin Euro fazla para ödendiği belirlendi. Tarık da, Galatasaray Kulübü'nün sunduğu bu detayları kabul etti. Ve geçen yıl tahakkuk eden ücretinde 200 bin Euro indirime gitti.

YASİN ÖZTEKİN, TARIK ÇAMDAL'IN ÇOK ÜZERİNDE

Bir başka fazla para ödenen oyuncunun ise Yasin Öztekin olduğu ortaya çıktı. Yasin'e fazladan ödenen ücretin ise Tarık'ın çok üzerinde olduğu belirtildi. Ağustos 2014'te Galatasaray ile sözleşme imzalayan Yasin'e de ödenecek ücretin imzaladığı tarihteki kura göre sabitlenip TL üzerinden yapılması için özel madde konuldu.

500 BİN EURO FAZLA ÖDEME!

Ancak Galatasaray'ın 500 bin Euro fazla ödeme yaptığı anlaşıldı. Bu para da sözleşmesi biten Yasin'in kulüpten alacaklarından düşülecek. İki futbolcu için kesilecek rakam yaklaşık 4 Milyon TL'yi buluyor. (Hürriyet)

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:47
  1. Galatasaray
  2. Ödeme
  3. Yasin Öztekin
  4. Tarık Çamdal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zincir marketlerdeki büyüme esnafı eziyor
    1. Zincir marketlerdeki büyüme esnafı..
    2. MÜSİAD, Suriye’de ticaret merkezi ve..
    3. TÜSİAD OHAL'de semirmiş
    4. Başbakanlık eski müşavirinden..
    5. 8 Türk'ün öldürüldüğü davada şok..
    6. Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira..
    7. FİSKOBİRLİK üreticinin bütün fındığına..
    8. Muson yağmurları felaket getirdi: 511..
    9. ‘Orta vadeli’ planlarımız arasında..
    10. Adnan Oktar'ın annesine bakın ne..
    11. Bartın'da bacakları kesilip ırmağa..
    12. Sanayideki güçlü duruş ekonomiyi..
    13. Putin'in hareketi sunucuyu şoke etti!
    14. İngiltere’de Hürjet rüzgârı esti
    15. Satanist kardeşler annelerini öldürdü!
    16. Cinayet kurbanı erkekler kadınlardan 4..
    17. CHP'den bedelli askerlik açıklaması
    18. İşadamının borcu da olur alacağı da
    19. Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamı..
    20. İzmir'de 250 işçi zehirlenerek..
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    O isim MİT imamı çıktı!
    O isim MİT imamı çıktı!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!