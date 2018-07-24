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Galatasaray ve Dortmund arasında yılın takası! Kagawa...

Galatasaray transfer gündeminde olan Kagawa'yı kadrosuna katmak içinBorussia Dortmund'a takas teklifi sunacak.

24 Temmuz 2018 Salı 11:10
Galatasaray ve Dortmund arasında yılın takası! Kagawa...

Fransız ve Alman basınında yer alan haberlere göre Borussia Dortmund, Faslı yıldız Belhanda'nın transferi için harekete geçti. Bu hamlenin mimarı ise Alman kulübünün teknik patronu Lucien Favre...

Faslı yıldız, Dortmund'un transfer listesine girdi. Dortmund'un başına geçen Lucien Favre'nin Nice'den öğrencisi olan Belhanda'yı istediği öğrenildi. İddialara göre Almanlar 10 milyon Euro civarında bir teklif yapacak. Belhanda ile nice'te çalışan Favre'nin transfer için yönetime talimat verdiği belirtiliyor. Dortmund'un kısa sürede resmi teklif yapacağı ve 10 milyon Euro civarında bir rakam önereceği iddia ediliyor.

Teklifin hayata geçmesi halinde Galatasaray'ın 'evet' diyeceği belirtiliyor. Gelecek olan sıcak para hemen eksik bölgelere transfer için kullanılacak. Böylece teknik heyet de rahat bir nefes alacak.

KAGAWA İLE TAKAS OLUR MU?

Bir başka iddiaya göre ise Galatasaray, Belhanda'ya karşılık Dortmund'tan Shinji Kagawa'yı isteyecek. Japon orta alan oyuncusu daha önce de Sarı-Kırmızılılar'ın transfer gündemine girmişti.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuna önemli katkıda bulunan Belhanda'nın Cimbom'la 3 yıl daha kontratı bulunuyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 11:10
  1. Galatasaray
  2. Borussia Dortmund
  3. Shinji Kagawa
  4. Younnes Belhanda

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