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Galatasaray Muslera'nın alternatifini Süper Lig'de buldu

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Muslera'nın takımdan ayrılması durumunda Bursaspor'da forma giyen Harun Tekin'i transfer edecek.

17 Temmuz 2018 Salı 21:14
Galatasaray Muslera'nın alternatifini Süper Lig'de buldu

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği oyuncu satmadan oyuncu alamayacak olan Galatasaray, yıldızlarına gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

O yıldızların başında da Fernando Muslera geliyor... Uruguaylı file bekçisi Dünya Kupasındaki Fransa maçında her ne kadar hatalı gol yese de turnuvada genel anlamda iyi bir performans ortaya koydu. Dünyanın en iyi 7. kalecisi olarak gösterilen Nando'ya Avrupa'nın önde gelen bir takımından teklif geldiği ortaya çıktı.

Uruguaylı kaleci için Aslan'a 10 milyon euro önerildiği ancak sarı-kırmızılıların 13 milyon euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

BURSASPOR'LA TEMAS KURULDU

Cim Bom'da Muslera'nın alternatifi olarak Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin'i belirledi. Hatta, Galatasaray yönetiminden bir isim, Harun için Bursaspor'a teklifte bile bulundu.

Bursaspor'a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galatasaray, Harun için 2 milyon 500 bin euro bonservis teklif etti. Maddi anlamda zor günler geçiren Yeşil-Beyazlı yönetim, bu teklife olumlu yanıt verdi.

Şimdi gözler Fernando Muslera'nın transferine çevrildi. Bu transfer gerçekleştiği an Harun Tekin, Sarı-Kırmızılı takıma imza atacak. (Güneş)

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 21:14
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  2. Galatasaray
  3. Bursaspor
  4. Muslera
  5. Harun Tekin

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