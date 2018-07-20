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Galatasaray eski yıldızını yeniden kadrosuna kattı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, eski yıldızı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı.

20 Temmuz 2018 Cuma 15:50
Galatasaray eski yıldızını yeniden kadrosuna kattı

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon Euro bonservisle sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı.

Geçen sezon Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinde mutsuz olan 27 yaşındaki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisiyle Galatasaray'a tekrar dönmek için ısrarcı olduğu, Stoke City yönetiminin de bu transfere sonunda onay verdiği öğrenildi.

Ndiaye'nin kulübüyle aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından birkaç gün içinde takıma katılması bekleniyor. (Habertürk)

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 15:50
  1. Galatasaray
  2. Stoke City
  3. Badou Ndiaye

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