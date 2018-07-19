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Galatasaray aradığı golcüyü buldu Carlos Bacca!

Galatasaray Gomis'in ayrılması durumda ilk hedefinin Carlos Bacca olduğu belirtildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 01:56
Galatasaray aradığı golcüyü buldu Carlos Bacca!

Galatasaray’da hareketi günler yaşanıyor… Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in Bafetimbi Gomis için 20 milyon euroyu gözden çıkarması Sarı-Kırmızılı yönetimin aklını karıştırdı… UEFA kıskacındaki yönetimin Fatih Terim’le konuyu görüştüğü ve Befe'nin satılması konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi. Suudilerle temasların sıklaştırılmasının ardından Galatasaray’da yeni bir golcü için düğmeye bastı. Taraftarın tepkisini çekmeyecek bir isim arayan Cim Bom’un Carlos Bacca’da karar kıldığı bildirildi.

GATTUSO ONAY VERDİ

Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso tarafından kadroda düşünülmeyen Kolombiyalı yıldız için ilk girişim yapıldı. Teknik direktör Fatih Terim’in eski öğrencisini aradığı ve Bacca’ya talip olduğunu ilettiği ortaya çıktı. Gattuso’nun da Terim’e "Carlos’u kadroda düşünmüyorum. Benim için sorun yok. Oyuncu ve kulüple anlaşın" dediği belirtildi. Bu cevap üzerine Sarı-Kırmızılı yönetimin harekete geçtiği ve Milan kurmaylarıyla bir görüşme gerçekleştirdiği de gelen bilgiler arasında…

DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ

SARI-KIRMIZILILAR, FFP nedeniyle Bacca için Milan’a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak. Kolombiyalı oyuncunun İtalyan ekibiyle 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu İspanyol ekibi Villarreal’de geçiren 31 yaşındaki golcü, La Liga, Kral Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 43 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 18 kez ağları havalandıran Bacca, 7 defa da asist yaptı. Bacca’nın Şampiyonlar Ligi nedeniyle Galatasaray’ın teklifine sıcak bakacağı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 01:56
  1. Galatasaray
  2. Carlos Bacca
  3. Bafetimbi Gomis
  4. Milan

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