0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Göztepe: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 2

10 Şubat 2019 Pazar 18:32
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf Bozdoğan

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Serdar Gürler, Poko (Dk. 71 Alpaslan Öztürk), Borges (Dk. 80 Gouffran), Yasin Öztekin, Castro, Deniz Kadah (Dk. 82 Ghilas)

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ozan Tufan (Dk. 83 Taha Yalçıner), Baiano, Cisse, Nsakala, Welinton, Djalma Campos, Tzavellas (Dk. 90+2 Steven Caulker), Junior Fernandes (Dk. 88 Josef Sural)

Goller: Dk. 20 Deniz Kadah, Dk. 31 Borges, Dk. 89 Ghilas (Göztepe), Dk. 42 Tzavellas, Dk. 74 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Serdar Gürler (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 28 Borges, Dk. 33 Poko, Dk. 54 Castro, Dk. 64 Yasin Öztekin, Dk. 90+3 Beto, Alpaslan Öztürk (Maç bitiminde) (Göztepe), Dk. 44 Welinton, Dk. 61 Nsakala, Dk. 76 Tzavellas, Taha Yalçıner (Maç bitiminde) (Aytemiz Alanyaspor)


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi.

Karşılaşmanın 61. dakikasında gelişen Göztepe atağında, Poko'nun pasında cezası içinde topla buluşan Yasin Öztekin'in vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz gole izin vermedi.

74. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Junior Fernandes'in pasında sol çaprazda topla buluşan Cisse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

89. dakikada Göztepe yeniden öne geçti. Castro'nun ceza sahası içine doğru attığı topa hareketlenen Ghilas'ın röveşatasında top ağlarla buluştu: 3-2

90+1. dakikada Göztepe sahada 10 kişi kaldı. Serdar Gürler, Efecan Karaca'yla girdiği mücadelenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Karşılaşma, Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından aralarında gerginlik yaşanan Göztepe'de Alpaslan Öztürk ile Aytemiz Alanyaspor'da Taha Yalçıner sarı kart gördü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 18:32
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cenevre'de tepki çeken laiklik yasası kabul edildi
    1. Cenevre'de tepki çeken laiklik yasası..
    2. Dalış sırasında kalp krizi geçirip öldü
    3. Çanakkale'de 39'u çocuk 62 kaçak..
    4. İstanbul'un su altı zenginliği,..
    5. Temel Karamollaoğlu'ndan seçim..
    6. Anamur'da yamaçtan kopan kayalar yola..
    7. Sanremo'yu Mısır kökenli Mahmood kazandı
    8. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    9. Akü takviyesi yapmak isterken..
    10. Cüneyt Arkın Yeşilçam’ın kötü..
    11. Gaziantep Polisgücü, Avrupa üçüncüsü
    12. Beren bebeğin ismi çocuk akademisine..
    13. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    14. İstanbul Sandık Başkanları Buluşması
    15. Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
    16. Türk giyim firmalarından Londra..
    17. Adana'da suç örgütüne operasyon; 1'i..
    18. "Kadın Olmanın Günahı" isimli..
    19. Batı'yı korkutan açıklama: Atom..
    20. Destici'den 'çöken bina' açıklaması:..
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var